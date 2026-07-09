Com músicos brincantes, espetáculo infantil "Barco de Papel" é um convite a fugir das telas

Artistas dão vida a personagens que cantam, tocam e brincam do começo ao fim da apresentação Liege Ferreira / Divulgação

Os quatro músicos brincantes Rodrigo Apolinário, Paola Kirst, Isaias Luz e Jp Siliprandi sobem ao palco e convidam os pequenos a embarcar junto. No trajeto, a imaginação flui no embalo de diferentes ritmos, como baião, reggae e rock, guiando a criançada a pensar sobre identidade, natureza e cultura.

É assim que o Grupo MÚ apresenta o novo espetáculo musical Barco de Papel, que terá estreia gratuita nesta sexta (10), no sábado (11) e no domingo (12), no Teatro Túlio Piva, em Porto Alegre.

No show, o público não é mero espectador, mas uma tripulação que interage e conduz a história. Rodrigo, um dos fundadores da trupe, explica: haverá interações cênicas entre os brincantes e o público e momentos em que as crianças são convidadas a cantar junto e fazer sons com o corpo.

— Também é um espetáculo muito dinâmico em termos musicais. Em relação a outros shows nossos, uma das novidades é essa presença de trilhas durante todas as cenas, que a gente criou e gravou para poder atuar mais — completa Apolinário

A apresentação inclui 11 canções inéditas, entre composições novas e outras que estavam guardadas, esperando o momento certo — como o caso da música que dá nome ao show, Barco de Papel. Todas são embaladas por guitarra, sax, bateria, baixo, bases eletrônicas, teclado, acordeon, percussão e sons do corpo.

Como compositor, Rodrigo conta que a inspiração para as letras vem de uma “coleção de vocabulários da infância”. As canções trazem palavras, perguntas e expressões que as crianças gostam ou falam espontaneamente. Algumas composições são mais literais, enquanto outras trazem uma mensagem mais profunda ou se assemelham a uma brincadeira:

— O que tem de pano de fundo é essa necessidade de olhar com mais sensibilidade para a infância e dar mais atenção para o mundo externo, que é tão vulnerável para as crianças. Como a exposição às telas, por exemplo, que não tem um aspecto educativo ou artístico. O que a gente faz é retratar nas letras as boas aspirações para o desenvolvimento das crianças.

Outro diferencial do Barco de Papel é a tradução simultânea em libras do show. Além de promover inclusão, o próprio espetáculo traz uma construção artística com a libras, ensinando para as crianças, por exemplo, sinais sobre a água.

Oito anos nos palcos

Quem já marcou presença em outros espetáculos do Grupo MÚ sabe que o conceito de viajar já é uma marca dos artistas. Em Nesse Mundo Maluco, o público viajou de avião, trem e até de tapete voador. Agora, a ideia é descobrir outros mundos dentro do barco.

O novo espetáculo também é um momento especial para o Grupo, que dessa vez conta com uma equipe de produção, iluminação, som, cenografia e figurinos, além da direção artística de Simone Rasslan.

— A gente entende que é uma evolução do grupo, diferente do que criamos de maneira mais artesanal em outros shows. O público também está sentindo isso e com a expectativa de ver algo novo. Tivemos um aprimoramento artístico incrível trabalhando com a Simone. Tudo está sendo muito bem conduzido pela nossa equipe — reflete Apolinário.

Programe-se

O que: espetáculo Barco de Papel

Quando: dia 10 de julho, às 15h e dias 11 e 12 de julho, às 16h

Onde: Teatro de Câmara Túlio Piva — Rua da República, 375

Quanto: retirada de ingresso gratuito no Sympla