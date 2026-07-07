Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Em Paraty
Notícia

Com Martha Medeiros na vitrine, Feira do Livro de Porto Alegre divulga programação na Flip

Feira terá espaço oficial Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) com encontros, debates, lançamentos e atividades 

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS