Com Martha Medeiros na vitrine, Feira do Livro de Porto Alegre divulga programação na Flip

Martha falará da "a literatura pop do RS" ao lado de Cláudia Tajes e Paula Taitelbaum. Jeff Botega / Agencia RBS

A Casa da Feira do Livro de Porto Alegre anuncia nesta terça-feira (7) a programação que levará à tradicional Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), no Rio de Janeiro, entre os dias 22 e 25 de julho. Um dos destaques será a participação da patrona Martha Medeiros (leia os detalhes abaixo).

Organizada pela Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL), a iniciativa vai promover encontros, debates, lançamentos e atividades que valorizam a cultura e a literatura do Rio Grande do Sul.

A casa reunirá editores, livreiros, autores e intelectuais, com a curadoria do jornalista e produtor cultural Vitor Diel. Haverá espaço para a prosa e a poesia e também para discussões sobre escrita, feminismo, gauchismo e ficção especulativa. A atração musical será Demétrio Xavier, com a música dos Pampas.

A programação incluirá ainda a exibição do documentário "Marcando Páginas: 70 anos de memórias na Feira do Livro", que resgata a trajetória de um dos mais tradicionais eventos culturais do Brasil.

A Casa da Feira do Livro é uma oportunidade de apresentar ao Brasil nossos editores e a força da literatura produzida no Rio Grande do Sul. ROSENI SIQUEIRA KOHLMANN Presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro

Literatura pop gaúcha

Um dos momentos mais aguardados da programação é o painel "Cronistas, romancistas e poetas: a literatura pop do RS em destaque", reunindo Martha Medeiros, Cláudia Tajes e Paula Taitelbaum.

Com trajetórias consolidadas, as três autoras representam diferentes gerações e estilos da literatura produzida no Rio Grande do Sul.

Martha tornou-se uma das cronistas mais lidas do país, transitando também pelo romance e pela poesia. Cláudia Tajes conquistou leitores com seu humor afiado e olhar sobre o cotidiano, enquanto Paula Taitelbaum construiu uma carreira marcada pela poesia, pela literatura infantil e pela atuação cultural. Juntas, elas discutirão como a literatura gaúcha amplia seu alcance nacional, dialogando com diferentes públicos e linguagens.

Lançamentos e autógrafos

A Casa da Feira do Livro ainda reserva espaço para novos livros e o encontro entre autores e leitores.

No dia 24, Martha Medeiros participa de uma sessão especial de autógrafos, oferecendo ao público a oportunidade de um contato próximo com uma das escritoras mais populares do país.

No dia 25 de julho, a Editora AGE promove um painel de lançamentos com Jucelia Ferreira e Celso Gutfreind, seguido de conversa mediada por Vitor Diel.

Casa da Feira do Livro de Porto Alegre

Programação completa

22 de julho (quinta-feira)

Abertura: portas abertas

23 de julho (quinta-feira)

10h - Ecologia: trilha para reaprender a habitar a Terra

Painelistas Felipe Truccolo Mascarenhas e Roseni Siqueira Kohlmann

13h - Diálogos entre psicanálise e literatura

Painelistas Luciano Matuella e Thaiane Paschoal

Mediação Rai Gradowski

15h30min - Mulheres em tempo de guerra e paixão

Painelistas Maria Helena Weber e Hilda Simões Lopes

Mediação Clô Barcellos

18h - Rio Grande do Sul em Prosa hoje

Painelistas Tônio Caetano, Matheus Borges e Taiasmin Ohnmacht

Mediação de Vitor Diel

20h - Cantos do Sul da Terra

Atração Demétrio Xavier

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24 de julho (sexta-feira)

11h30min - Sessão de autógrafos com Martha Medeiros

13h - A produção literária de ficção especulativa no Rio Grande do Sul

Painelista Irka Barrios

Mediação Alex Andrade

15h30min - Cartografias feministas: a escrita grande do Sul

Painelistas Mariam Pessah e Carolina Panta

Mediação Ilana Lehn

18h - Gauchismo de ontem e hoje

Painelista Clarissa Ferreira

Mediação Vitor Diel

25 de julho (sábado)

10h - Painel de Lançamentos da Editora AGE

Painelistas Jucelia Ferreira e Celso Gutfreind

Mediação Vitor Diel

13h - Poética do espaço: a escrita a partir da percepção do entorno

Painelistas Leila de Souza Teixeira, Dani Langer e María Elena Morán

15h30min - Memória, passado e escrita

Painelistas Henrique Schneider e Liniane Haag Brum

Mediação Vinicius Barbosa

18h - Cronistas, romancistas e poetas: a literatura pop do RS em destaque

Painelistas Martha Medeiros e Cláudia Tajes

Mediação Paula Taitelbaum

20h - Exibição do documentário “Marcando Páginas: 70 anos de memórias na Feira do Livro”

Sobre a Câmara Rio-Grandense do Livro

Fundada em 1986, a Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL) representa editores, livreiros, distribuidores e outros profissionais ligados ao setor editorial do Rio Grande do Sul.

A CRL tem a missão de fomentar e estimular a literatura, apoiar a formação de novos leitores, fortalecer a economia livreira no estado e contribuir com o desenvolvimento cultural da região.

A instituição é responsável pela organização da Feira do Livro de Porto Alegre, um dos maiores eventos literários a céu aberto da América Latina.