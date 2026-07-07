Com Martha Medeiros na vitrine, Feira do Livro de Porto Alegre divulga programação na Flip

A Casa da Feira do Livro de Porto Alegre anuncia nesta terça-feira (7) a programação que levará à tradicional Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), no Rio de Janeiro, entre os dias 22 e 25 de julho. Um dos destaques será a participação da patrona Martha Medeiros (leia os detalhes abaixo).
Organizada pela Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL), a iniciativa vai promover encontros, debates, lançamentos e atividades que valorizam a cultura e a literatura do Rio Grande do Sul.
A casa reunirá editores, livreiros, autores e intelectuais, com a curadoria do jornalista e produtor cultural Vitor Diel. Haverá espaço para a prosa e a poesia e também para discussões sobre escrita, feminismo, gauchismo e ficção especulativa. A atração musical será Demétrio Xavier, com a música dos Pampas.
A programação incluirá ainda a exibição do documentário "Marcando Páginas: 70 anos de memórias na Feira do Livro", que resgata a trajetória de um dos mais tradicionais eventos culturais do Brasil.
A Casa da Feira do Livro é uma oportunidade de apresentar ao Brasil nossos editores e a força da literatura produzida no Rio Grande do Sul.
ROSENI SIQUEIRA KOHLMANN
Presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro
Literatura pop gaúcha
Um dos momentos mais aguardados da programação é o painel "Cronistas, romancistas e poetas: a literatura pop do RS em destaque", reunindo Martha Medeiros, Cláudia Tajes e Paula Taitelbaum.
Com trajetórias consolidadas, as três autoras representam diferentes gerações e estilos da literatura produzida no Rio Grande do Sul.
Martha tornou-se uma das cronistas mais lidas do país, transitando também pelo romance e pela poesia. Cláudia Tajes conquistou leitores com seu humor afiado e olhar sobre o cotidiano, enquanto Paula Taitelbaum construiu uma carreira marcada pela poesia, pela literatura infantil e pela atuação cultural. Juntas, elas discutirão como a literatura gaúcha amplia seu alcance nacional, dialogando com diferentes públicos e linguagens.
Lançamentos e autógrafos
A Casa da Feira do Livro ainda reserva espaço para novos livros e o encontro entre autores e leitores.
No dia 24, Martha Medeiros participa de uma sessão especial de autógrafos, oferecendo ao público a oportunidade de um contato próximo com uma das escritoras mais populares do país.
No dia 25 de julho, a Editora AGE promove um painel de lançamentos com Jucelia Ferreira e Celso Gutfreind, seguido de conversa mediada por Vitor Diel.
Casa da Feira do Livro de Porto Alegre
Programação completa
22 de julho (quinta-feira)
- Abertura: portas abertas
23 de julho (quinta-feira)
10h - Ecologia: trilha para reaprender a habitar a Terra
- Painelistas Felipe Truccolo Mascarenhas e Roseni Siqueira Kohlmann
13h - Diálogos entre psicanálise e literatura
- Painelistas Luciano Matuella e Thaiane Paschoal
- Mediação Rai Gradowski
15h30min - Mulheres em tempo de guerra e paixão
- Painelistas Maria Helena Weber e Hilda Simões Lopes
- Mediação Clô Barcellos
18h - Rio Grande do Sul em Prosa hoje
- Painelistas Tônio Caetano, Matheus Borges e Taiasmin Ohnmacht
- Mediação de Vitor Diel
20h - Cantos do Sul da Terra
- Atração Demétrio Xavier
24 de julho (sexta-feira)
11h30min - Sessão de autógrafos com Martha Medeiros
13h - A produção literária de ficção especulativa no Rio Grande do Sul
- Painelista Irka Barrios
- Mediação Alex Andrade
15h30min - Cartografias feministas: a escrita grande do Sul
- Painelistas Mariam Pessah e Carolina Panta
- Mediação Ilana Lehn
18h - Gauchismo de ontem e hoje
- Painelista Clarissa Ferreira
- Mediação Vitor Diel
25 de julho (sábado)
10h - Painel de Lançamentos da Editora AGE
- Painelistas Jucelia Ferreira e Celso Gutfreind
- Mediação Vitor Diel
13h - Poética do espaço: a escrita a partir da percepção do entorno
- Painelistas Leila de Souza Teixeira, Dani Langer e María Elena Morán
15h30min - Memória, passado e escrita
- Painelistas Henrique Schneider e Liniane Haag Brum
- Mediação Vinicius Barbosa
18h - Cronistas, romancistas e poetas: a literatura pop do RS em destaque
- Painelistas Martha Medeiros e Cláudia Tajes
- Mediação Paula Taitelbaum
20h - Exibição do documentário “Marcando Páginas: 70 anos de memórias na Feira do Livro”
Sobre a Câmara Rio-Grandense do Livro
Fundada em 1986, a Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL) representa editores, livreiros, distribuidores e outros profissionais ligados ao setor editorial do Rio Grande do Sul.
A CRL tem a missão de fomentar e estimular a literatura, apoiar a formação de novos leitores, fortalecer a economia livreira no estado e contribuir com o desenvolvimento cultural da região.
A instituição é responsável pela organização da Feira do Livro de Porto Alegre, um dos maiores eventos literários a céu aberto da América Latina.
A instituição também realiza ações anuais no mês de Abril, com o objetivo de celebrar o Dia Mundial do Livro, além das Feiras do Livro da Restinga e da Zona Norte.