Com Luciano Potter e Marcella Lorenzon como embaixadores, Instituto do Câncer Infantil busca apoio

O casal de jornalistas Luciano Potter e Marcella Lorenzon é embaixador da tradicional campanha de arrecadação do Instituto do Câncer Infantil (ICI) em 2026.
O McDia Feliz será em 22 de agosto, quando a compra de um Big Mac se reverte em apoio a crianças e adolescentes em tratamento contra a doença.
São 42 McDonalds participantes no Rio Grande do Sul, e o ICI tem 18.435 tíquetes antecipados à venda (para comprar, o contato é: 51 3331-8704).
Cada tíquete sai por R$ 21, valor correspondente a um Big Mac no dia da campanha. O dinheiro vai todo para o instituto, que faz um trabalho incrível.
Os recursos, segundo a entidade, serão destinados ao desenvolvimento de projetos que ampliam a qualidade de vida dos pacientes atendidos.
Entre as iniciativas contempladas está o projeto Mobilidade para Pacientes, que busca facilitar o deslocamento de crianças e adolescentes durante o tratamento em Porto Alegre com um novo veículo, reduzindo uma das principais barreiras enfrentadas pelas famílias: a mobilidade.
A campanha também dará continuidade ao registro e acompanhamento dos pacientes atendidos pela instituição.
Promovido nacionalmente pela Casa Ronald McDonald Brasil, o McDia Feliz é uma das maiores campanhas beneficentes do país e, há quase quatro décadas, contribui para fortalecer projetos que ampliam o acesso ao tratamento e ao cuidado integral de crianças e adolescentes com câncer.