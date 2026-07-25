Com Luciano Potter e Marcella Lorenzon como embaixadores, Instituto do Câncer Infantil busca apoio

Potter e Marcella, os "McAmigos" do ICI no McDia Feliz. Luciano Potter / Arquivo Pessoal

O casal de jornalistas Luciano Potter e Marcella Lorenzon é embaixador da tradicional campanha de arrecadação do Instituto do Câncer Infantil (ICI) em 2026.

O McDia Feliz será em 22 de agosto, quando a compra de um Big Mac se reverte em apoio a crianças e adolescentes em tratamento contra a doença.

São 42 McDonalds participantes no Rio Grande do Sul, e o ICI tem 18.435 tíquetes antecipados à venda (para comprar, o contato é: 51 3331-8704).

Cada tíquete sai por R$ 21, valor correspondente a um Big Mac no dia da campanha. O dinheiro vai todo para o instituto, que faz um trabalho incrível.

Os recursos, segundo a entidade, serão destinados ao desenvolvimento de projetos que ampliam a qualidade de vida dos pacientes atendidos.

Entre as iniciativas contempladas está o projeto Mobilidade para Pacientes, que busca facilitar o deslocamento de crianças e adolescentes durante o tratamento em Porto Alegre com um novo veículo, reduzindo uma das principais barreiras enfrentadas pelas famílias: a mobilidade.

A campanha também dará continuidade ao registro e acompanhamento dos pacientes atendidos pela instituição.