Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Encontro de titãs
Notícia

Com feira gratuita e palestras, evento à beira do Guaíba reúne principais nomes da gastronomia gaúcha 

A partir deste sábado (1º), "Origens & Conexões" terá agricultura familiar, expositores e debates sobre inovação, liderança e tendências

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