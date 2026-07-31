Com feira gratuita e palestras, evento à beira do Guaíba reúne principais nomes da gastronomia gaúcha 

Começa neste sábado (1º), Porto Alegre, a nova edição do Origens & Conexões. O encontro da gastronomia gaúcha será no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Harmonia.
Até 4 de agosto, a iniciativa vai reunir setor (incluindo produtores rurais, agroindústrias, chefs, empresários, fornecedores, instituições de ensino, entidades e consumidores) em torno de uma programação que integra experiências, conhecimento, inovação e geração de negócios.
A programação será dividida em duas experiências complementares.
De sábado até segunda-feira (3), haverá a Feira Gastronômica Origens, com entrada gratuita e mais de 60 expositores, com destaque para a agricultura familiar, as agroindústrias e os alimentos de origem, além de artesanato, food trucks, feira criativa e atrações musicais.
De terça (3) até quarta-feira (4), haverá o Conexões Summit. A programação (leia os detalhes abaixo) inclui palestras, painéis e oportunidades de relacionamento voltadas à liderança, gestão, marketing, tecnologia e inovação.
O Origens & Conexões nasceu para aproximar a cadeia da gastronomia e mostrar que o desenvolvimento do setor passa pela colaboração entre quem produz, quem transforma, quem vende e quem consome.
LEONARDO PRADE
Idealizador do evento
Summit
O primeiro dia do Conexões Summit terá como tema "Liderança, Pessoas, Mercado e Futuro", abordando os desafios da sucessão empresarial, desenvolvimento de equipes, cultura organizacional e gestão de negócios em constante transformação. A programação reúne empresários e especialistas que compartilharão experiências práticas sobre liderança e crescimento sustentável das empresas do setor.
Já no dia 4 de agosto, o foco será "Tecnologia, Finanças, Marketing, Inovação e Crescimento", apresentando ferramentas, estratégias e tendências que estão transformando a gestão dos restaurantes e dos negócios da alimentação, incluindo inteligência artificial, branding, performance comercial e planejamento financeiro.
Veja a programação e como se inscrever completa abaixo.
Quem viabiliza
O Conexões Summit conta com patrocínio de prefeitura de Porto Alegre, Caixa Econômica Federal, iFood e Tramontina, além de apoio institucional da Abrasel, Sindha e Sebrae.
Programação Origens Summit
3 de agosto - Liderança, Pessoas, Mercado e Futuro
9h20min - Paula Moraes
Tema: O Pequeno é o Novo Poder: Como Transformar Espaços Pequenos em Negócios de Alto Impacto
10h - Jorge Aita
Tema: O Legado Continua – Sucessão Empresarial em uma empresa com mais de nove décadas de história
11h - Nelson Ramalho
Tema: As Pessoas no Centro dos Negócios da Gastronomia
13h30min - Leonardo Dorneles
Tema: Empreendedorismo na Prática – As oportunidades que estão transformando o foodservice
14h10min - Sérgio Molinari
Tema: Dados, Tendências e Cenários do Foodservice – O que está mudando e como preparar seu negócio para o futuro
15h - Miriam Santiago Krindges
Tema: Samba da Uva: Quando Cultura, Turismo e Vinho Criam Experiências Inesquecíveis
15h40min - Painel
Tema: Quem Vai Liderar a Gastronomia dos Próximos Anos?
Participantes: Charles Simon, Jorge Aita, Leonardo Dorneles e Nelson Ramalho
Mediação: Roger Klafke
16h40min - Max Jaques
Tema: O Futuro da Gastronomia Começa pelas Nossas Origens
17h30 às 19h - Rodada de Negócios Sebrae – Estância Harmonia
4 de agosto - Tecnologia, Finanças, Marketing, Inovação e Crescimento
08h45min - Junithi Ueda
Tema: Os Números que Fazem um Restaurante Ganhar Dinheiro – Gestão por indicadores para aumentar a rentabilidade no foodservice.
10h - Clarissa Brinckmann
Tema: Ecossistema de Autoridade: Transformação do Conhecimento Gastronômico em Negócio Digital.
10h40min - Painel
Tema: Nunca Foi Só Sobre Comida.
Condução: Lucas Albuquerque, com convidadas especiais.
13h30min - Nathan Abritta
Tema: Da Audiência às Vendas – Como transformar conteúdo em crescimento para negócios gastronômicos.
14h35min - Charles Simon
Tema: Liderança e Cultura Organizacional.
15h25min às 15h45min - Coffee Break
15h45min - Luciano Leon
Tema: Paleta Atlântida: Como Construir um Case de Sucesso.
16h40min - Mark Bandeira
Tema: Inteligência Artificial Aplicada ao Foodservice – Como usar IA para vender mais, ganhar produtividade e tomar melhores decisões.