Com feira gratuita e palestras, evento à beira do Guaíba reúne principais nomes da gastronomia gaúcha 

Evento chega a sua segunda edição em 2026. @brunomatheus / Divulgação

Começa neste sábado (1º), Porto Alegre, a nova edição do Origens & Conexões. O encontro da gastronomia gaúcha será no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Harmonia.

Até 4 de agosto, a iniciativa vai reunir setor (incluindo produtores rurais, agroindústrias, chefs, empresários, fornecedores, instituições de ensino, entidades e consumidores) em torno de uma programação que integra experiências, conhecimento, inovação e geração de negócios.

A programação será dividida em duas experiências complementares.

De sábado até segunda-feira (3), haverá a Feira Gastronômica Origens, com entrada gratuita e mais de 60 expositores, com destaque para a agricultura familiar, as agroindústrias e os alimentos de origem, além de artesanato, food trucks, feira criativa e atrações musicais.

De terça (3) até quarta-feira (4), haverá o Conexões Summit. A programação (leia os detalhes abaixo) inclui palestras, painéis e oportunidades de relacionamento voltadas à liderança, gestão, marketing, tecnologia e inovação.

O Origens & Conexões nasceu para aproximar a cadeia da gastronomia e mostrar que o desenvolvimento do setor passa pela colaboração entre quem produz, quem transforma, quem vende e quem consome. LEONARDO PRADE Idealizador do evento

Summit

O primeiro dia do Conexões Summit terá como tema "Liderança, Pessoas, Mercado e Futuro", abordando os desafios da sucessão empresarial, desenvolvimento de equipes, cultura organizacional e gestão de negócios em constante transformação. A programação reúne empresários e especialistas que compartilharão experiências práticas sobre liderança e crescimento sustentável das empresas do setor.

Já no dia 4 de agosto, o foco será "Tecnologia, Finanças, Marketing, Inovação e Crescimento", apresentando ferramentas, estratégias e tendências que estão transformando a gestão dos restaurantes e dos negócios da alimentação, incluindo inteligência artificial, branding, performance comercial e planejamento financeiro.

Veja a programação e como se inscrever completa abaixo.

Quem viabiliza

O Conexões Summit conta com patrocínio de prefeitura de Porto Alegre, Caixa Econômica Federal, iFood e Tramontina, além de apoio institucional da Abrasel, Sindha e Sebrae.

Programação Origens Summit

3 de agosto - Liderança, Pessoas, Mercado e Futuro

9h20min - Paula Moraes

Tema: O Pequeno é o Novo Poder: Como Transformar Espaços Pequenos em Negócios de Alto Impacto

10h - Jorge Aita

Tema: O Legado Continua – Sucessão Empresarial em uma empresa com mais de nove décadas de história

11h - Nelson Ramalho

Tema: As Pessoas no Centro dos Negócios da Gastronomia

13h30min - Leonardo Dorneles

Tema: Empreendedorismo na Prática – As oportunidades que estão transformando o foodservice

14h10min - Sérgio Molinari

Tema: Dados, Tendências e Cenários do Foodservice – O que está mudando e como preparar seu negócio para o futuro

15h - Miriam Santiago Krindges

Tema: Samba da Uva: Quando Cultura, Turismo e Vinho Criam Experiências Inesquecíveis

15h40min - Painel

Tema: Quem Vai Liderar a Gastronomia dos Próximos Anos?

Participantes: Charles Simon, Jorge Aita, Leonardo Dorneles e Nelson Ramalho

Mediação: Roger Klafke

16h40min - Max Jaques

Tema: O Futuro da Gastronomia Começa pelas Nossas Origens

17h30 às 19h - Rodada de Negócios Sebrae – Estância Harmonia

4 de agosto - Tecnologia, Finanças, Marketing, Inovação e Crescimento

08h45min - Junithi Ueda

Tema: Os Números que Fazem um Restaurante Ganhar Dinheiro – Gestão por indicadores para aumentar a rentabilidade no foodservice.

10h - Clarissa Brinckmann

Tema: Ecossistema de Autoridade: Transformação do Conhecimento Gastronômico em Negócio Digital.

10h40min - Painel

Tema: Nunca Foi Só Sobre Comida.

Condução: Lucas Albuquerque, com convidadas especiais.

13h30min - Nathan Abritta

Tema: Da Audiência às Vendas – Como transformar conteúdo em crescimento para negócios gastronômicos.

14h35min - Charles Simon

Tema: Liderança e Cultura Organizacional.

15h25min às 15h45min - Coffee Break

15h45min - Luciano Leon

Tema: Paleta Atlântida: Como Construir um Case de Sucesso.

16h40min - Mark Bandeira

Tema: Inteligência Artificial Aplicada ao Foodservice – Como usar IA para vender mais, ganhar produtividade e tomar melhores decisões.



