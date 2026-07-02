Clube de futebol de 115 anos no interior do RS ganha chope oficial

A celebração dos 115 anos do Clube Esportivo Lajeadense, em Lajeado, no Vale do Taquari, foi com brinde.
Para marcar o aniversário, a turma o lançou o Chopp Lajeadense, desenvolvido em parceria com a Cervejaria Salva Craft Beer, de Bom Retiro do Sul.
A receita exclusiva “Puro Malte Pilsen” terá produção inicial de 2 mil unidades de 1 litro cada, sem glúten, com 4,3% de teor alcoólico e e amargor de 10 IBU (International Bitterness Units), oferecendo "perfil leve, equilibrado e refrescante".
A expectativa é de que novos lotes sejam produzidos conforme a demanda do clube e a procura dos torcedores, ampliando a disponibilidade da edição especial.