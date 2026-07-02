Chef do badalado Parador La Huella, no Uruguai, fará jantar inédito em Gramado

A chef uruguaia Vanessa Gonzalez, nome à frente da cozinha do lendário Parador La Huella, em José Ignacio, no Uruguai, desembarca pela primeira vez em Gramado. Ela vem para cozinhar ao lado da amiga e colega Roberta Sudbrack.

O encontro inédito será no dia 10 de julho, no restaurante Ocre, do Wood Hotel, em mais uma edição do projeto Wood com Sud, que aproxima cozinhas de diferentes territórios por meio de encontros como esse.

Referência da gastronomia latino-americana, o Parador La Huella figura há anos entre os destinos gastronômicos mais desejados do continente. Localizado à beira-mar no balneário que virou ponto de encontro de chefs, artistas e viajantes de todo o mundo, o restaurante construiu sua reputação valorizando ingredientes locais, a cozinha do fogo e uma relação profunda com o território uruguaio.

Parte dessa trajetória tem a assinatura de Vanessa Gonzalez. Integrante da equipe desde os primeiros anos do restaurante, ela iniciou sua caminhada ao lado do fundador Alejandro Morales em 2002 e participou diretamente da construção da identidade gastronômica da casa.

Hoje, Vanessa lidera uma grande equipe, coordena operações, forma profissionais e mantém estreita relação com pescadores, agricultores e produtores artesanais responsáveis por abastecer o restaurante.

Sua atuação extrapola as fronteiras do Uruguai. Por meio do projeto La Huella Itinerante, Vanessa leva a filosofia do restaurante para cozinhas em diferentes países, promovendo intercâmbios gastronômicos com chefs renomados da América Latina, Europa e Estados Unidos.

Ao longo da carreira, ela participou de projetos em cidades como Miami, Londres, São Paulo, Rio de Janeiro, Marselha, Madri, Salta e Napa Valley, além de representar a gastronomia uruguaia em quatro edições consecutivas do Festival de Cinema de Cannes.

Para Roberta Sudbrack, receber Vanessa em Gramado representa a oportunidade de aproximar duas cozinhas que compartilham valores semelhantes.

— Cozinhar com a Vanessa e a equipe do La Huella é como estar em casa, junto de amigos, cozinhando e se divertindo. Já cozinhamos juntos tantas vezes que já nos consideramos família! Faltava só cozinhar no Ocre, e esse batismo vai ser único — destaca a chef.

Menu Confinaça

Fiel ao conceito do Wood com Sud, a experiência será conduzida em formato Menu Confiança.

O cardápio, criado exclusivamente por Roberta Sudbrack e Vanessa Gonzalez, permanecerá em segredo até o momento do serviço.

O elemento surpresa faz parte da proposta do projeto e transforma cada edição em uma experiência irrepetível.

A harmonização de águas e vinhos será assinada por Gustavo Buske, eleito Melhor Sommelier do Brasil em 2026.

Serviço

O quê: La Huella no Wood - Um encontro entre Gramado e José Ignacio

La Huella no Wood - Um encontro entre Gramado e José Ignacio Quanto: 10 de julho, às 20h

10 de julho, às 20h Onde: no restaurante Ocre, da chef Roberta Sudbrack, no Wood Hotel, em Gramado

no restaurante Ocre, da chef Roberta Sudbrack, no Wood Hotel, em Gramado Valores: com harmonização, R$ 649 por pessoa (opção com vinhos desalcoolizados disponível); sem harmonização, R$ 495 por pessoa; crianças até 4 anos são isentas; crianças de 5 a 11 anos pagam 50%; a taxa de serviço de 10% já está inclusa nos valores acima

com harmonização, R$ 649 por pessoa (opção com vinhos desalcoolizados disponível); sem harmonização, R$ 495 por pessoa; crianças até 4 anos são isentas; crianças de 5 a 11 anos pagam 50%; a taxa de serviço de 10% já está inclusa nos valores acima Menu e reservas: acesse clicando aqui https://menus.casahoteis.com.br/Wood_com_Sud_LaHuella.pdf

As reservas também pode ser feitas direto pelo WhatsApp (54) 9909-3619