Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Com Roberta Sudbrack
Notícia

Chef do badalado Parador La Huella, no Uruguai, fará jantar inédito em Gramado

Vanessa Gonzalez representou a gastronomia uruguaia em quatro edições consecutivas do Festival de Cinema de Cannes

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS