Café colonial dos bons, com novidade para aquecer o inverno:  "crochetaço" em Morro Reuter

Paraíso da gastronomia colonial, Morro Reuter, a 60 quilômetros de Porto Alegre, prepara mais uma edição da festa que celebra a mesa farta, o Café na Colônia, neste sábado (4) e no domingo (5). Dessa vez, além da comilança, a turma organiza uma atividade solidária: o crochetaço (leia mais abaixo).
Conhecido por celebrar e resgatar a tradição do "café com mistura", como os moradores chamavam, no passado, o café colonial, o evento é uma joia para quem busca um passeio original e saboroso.
Serão dois dias gastronômicos no Salão Paroquial Imaculada Conceição, com atividades nos arredores da praça central, como venda de artesanato e de produtos à base de lavanda.
Haverá ainda do 4º Encontro de Carros Antigos, uma rústica com a participação da corredora Marlei Willers (que gabaritou a Maratona de Porto Alegre), jogos germânicos, feira colonial, oficina de brinquedos antigos, desfile rural temático e shows musicais.
A expectativa é de reunir 20 mil pessoas.
O crochetaço
A ideia por trás do "crochetaço" é unir gerações em torno de uma causa nobre.
Junto ao salão onde será servido o café, haverá um local com lãs e linhas disponíveis para a confecção de quadradinhos de crochê.
Quem já sabe crochetar está convidado a participar e quem não sabe, poderá fazer uma oficina no sábado e no domingo, às 10h30min e às 15h30min.
Ao final do evento, os quadradinhos serão unidos, formando mantas. As peças serão doadas a quem precisa.
A produção já começou na comunidade católica Imaculada Conceição (veja as fotos).
A prática do crochê é comum na região. Trata-se de uma herança afetiva. Até adolescentes abraçaram a ideia na cidade, como forma de criar peças únicas e de se alinhar ao consumo consciente (tendência no mercado global da moda sustentável).
O café colonial
O famoso café será servido das 10h às 18h, nos dois dias do evento, no Salão Paroquial Imaculada Conceição (Rua João 23, Centro).
O cartão para o café custa R$ 55 e dá direito a pão caseiro, cuca, rosca, linguiça, nata, mel, schmier, pepino, queijo, ovo de codorna, torta, bolacha de canela, bolacha de natal, risoles, enroladinho, café preto, café com leite e chá.
A compra antecipada pode ser feita pelo WhatsApp (51) 3569-1266. Também haverá a possibilidade de comprar na hora e de levar para consumir em casa.
A realização do evento é da prefeitura de Morro Reuter e da Associação Cultural de Morro Reuter, com patrocínio de Sicredi Pioneira e Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Dois Irmãos e Morro Reuter.
Programação de sábado (4 de julho)
- 8h – Abertura da Feira do Produtor Rural
- 9h – Abertura oficial
- 9h30min – Apresentação do projeto Reuterheim Volkstanzgruppe, da Escola João Wagner
- 10h às 18h – Feira de Arte na Praça
- 10h às 13h – Banda típica
- 10h30min – Oficina de crochê: Crochetaço Solidário
- 13h – Oficina de brincadeiras de antigamente
- 13h30min – Jogos Germânicos
- 14h – Apresentação do CTG Garrão da Serra
- 14h30min – Desfile temático
- 15h às 18h – Show com a Super Banda Chopão
- 15h30min – Oficina de crochê: Crochetaço Solidário
Programação de domingo (5 de julho)
- 8h – 8ª Rústica do Café na Colônia
- 9h às 18h – Exposição de Carros Antigos
- 10h às 18h – Feira de Arte na Praça
- 10h – Apresentação do projeto Reuterheim Volkstanzgruppe, da Escola João Wagner
- 10h30min – Oficina de crochê: Crochetaço Solidário
- 13h – Oficina de brincadeiras de antigamente
- 13h às 15h – Show acústico com Paulo Mrovinski (Palco da Praça)
- 14h – Jogos Germânicos
- 14h – Apresentação do CTG Garrão da Serra
- 15h às 18h – Show com a Banda K’Necus (Palco Principal)
- 15h às 17h – Show com a Banda Lady Whiskey (Palco da Praça)
- 15h30min – Oficina de crochê: Crochetaço Solidário