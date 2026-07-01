Café colonial dos bons, com novidade para aquecer o inverno:  "crochetaço" em Morro Reuter

Paraíso da gastronomia colonial, Morro Reuter, a 60 quilômetros de Porto Alegre, prepara mais uma edição da festa que celebra a mesa farta, o Café na Colônia, neste sábado (4) e no domingo (5). Dessa vez, além da comilança, a turma organiza uma atividade solidária: o crochetaço (leia mais abaixo).

Conhecido por celebrar e resgatar a tradição do "café com mistura", como os moradores chamavam, no passado, o café colonial, o evento é uma joia para quem busca um passeio original e saboroso.

Serão dois dias gastronômicos no Salão Paroquial Imaculada Conceição, com atividades nos arredores da praça central, como venda de artesanato e de produtos à base de lavanda.

Haverá ainda do 4º Encontro de Carros Antigos, uma rústica com a participação da corredora Marlei Willers (que gabaritou a Maratona de Porto Alegre), jogos germânicos, feira colonial, oficina de brinquedos antigos, desfile rural temático e shows musicais.

A expectativa é de reunir 20 mil pessoas.

O crochetaço

A ideia por trás do "crochetaço" é unir gerações em torno de uma causa nobre.

Junto ao salão onde será servido o café, haverá um local com lãs e linhas disponíveis para a confecção de quadradinhos de crochê.

Quem já sabe crochetar está convidado a participar e quem não sabe, poderá fazer uma oficina no sábado e no domingo, às 10h30min e às 15h30min.

Ao final do evento, os quadradinhos serão unidos, formando mantas. As peças serão doadas a quem precisa.

A produção já começou na comunidade católica Imaculada Conceição (veja as fotos).

A prática do crochê é comum na região. Trata-se de uma herança afetiva. Até adolescentes abraçaram a ideia na cidade, como forma de criar peças únicas e de se alinhar ao consumo consciente (tendência no mercado global da moda sustentável).

O café colonial

O famoso café será servido das 10h às 18h, nos dois dias do evento, no Salão Paroquial Imaculada Conceição (Rua João 23, Centro).

O cartão para o café custa R$ 55 e dá direito a pão caseiro, cuca, rosca, linguiça, nata, mel, schmier, pepino, queijo, ovo de codorna, torta, bolacha de canela, bolacha de natal, risoles, enroladinho, café preto, café com leite e chá.

A compra antecipada pode ser feita pelo WhatsApp (51) 3569-1266. Também haverá a possibilidade de comprar na hora e de levar para consumir em casa.

A realização do evento é da prefeitura de Morro Reuter e da Associação Cultural de Morro Reuter, com patrocínio de Sicredi Pioneira e Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Dois Irmãos e Morro Reuter.

Programação de sábado (4 de julho)

8h – Abertura da Feira do Produtor Rural

9h – Abertura oficial

9h30min – Apresentação do projeto Reuterheim Volkstanzgruppe, da Escola João Wagner

10h às 18h – Feira de Arte na Praça

10h às 13h – Banda típica

10h30min – Oficina de crochê: Crochetaço Solidário

13h – Oficina de brincadeiras de antigamente

13h30min – Jogos Germânicos

14h – Apresentação do CTG Garrão da Serra

14h30min – Desfile temático

15h às 18h – Show com a Super Banda Chopão

15h30min – Oficina de crochê: Crochetaço Solidário

Programação de domingo (5 de julho)