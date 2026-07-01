Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Dica de passeio
Notícia

Café colonial dos bons, com novidade para aquecer o inverno:  "crochetaço" em Morro Reuter

Expectativa de público é de 20 mil pessoas durante dois dias de evento neste final de semana

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS