Bar de jazz intimista no Bom Fim abre nova fase com música ao vivo e cozinha autoral

André Mendonça e João Maldonado farão o show de estreia no novo formato. Eduardo Borges / Divulgação

Porto Alegre ganhou, em março, um novo endereço para quem aprecia jazz em salas intimistas: o Monk (inspirado em Thelonious Monk, ícone do bebop e do cool jazz), no bairro Bom Fim. Agora, a casa de 28 lugares inaugura uma nova fase, com música ao vivo e cozinha autoral.

A estreia é nesta terça-feira (7), das 19h às 23h, com show do pianista João Maldonado (TNT) e do baixista André Mendonça (Marmota Jazz).

No repertório, a dupla promete novas versões para canções de craques como Miles Davis, Ray Charles, B.B. King e Cole Porter, passando por Beatles e Tom Jobim. Som da melhor qualidade.

À mesa, os proprietários Rita Brandão e Eduardo Borges — que já comandaram o Borges Queijos Artesanais, no bairro Moinhos de Vento, e o Primitivo, em São Paulo, entre outros empreendimentos — servirão um menu especial: de entrada, queijo azul, nozes caramelizadas, tomates cerejas e pão fermentação natural; como prato principal, purê de batatas tostadas e carne grelhada; e, de sobremesa, mascarpone com fava baunilha, frutas vermelhas e manjericão.

O valor é fechado, incluindo show e jantar (R$ 180 por pessoa). As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (51) 99523-6253. O Monk fica na Rua Bento Figueiredo, 86.

A dupla fará novas versão para duo de clássicos do jazz. Eduardo Borges / Divulgação