Atum de 150 quilos, da espécie mais cara e cobiçada do mundo, será preparado em Canoas 

O atum bluefin (ou atum-azul), considerado o peixe mais caro e cobiçado do planeta (pelo marmoreio e a textura amanteigada da carne), será a estrela de mais um evento gastronômico no Kampeki Sushi, em Canoas — que vem se destacando em prêmios gastronômicos no Rio Grande do Sul.

Com 150 quilos, o exemplar importado da Espanha (estimado em cerca de R$ 70 mil) será cortado e preparado no meio do salão, diante dos clientes, a partir das 19h do dia 27 de julho (leia mais abaixo).

O Tuna Cutting, segundo o chef executivo Luca de Lima, é inspirado na tradicional cerimônia japonesa kaitai, um ritual de respeito e valorização ao animal.

— O que a gente busca aqui não é apenas o corte preciso do atum. A nossa meta é defender o consumo consciente — explica o chef, que já esteve na empresa espanhola Balfegó, especializada na captura do bluefin, participando da pesca do "rei dos atuns" no Mar Mediterrâneo.

Originária de uma família de pescadores de Tarragona, a Balfegó é considerada líder mundial na captura, no estudo e na comercialização dessa espécie. A marca é reconhecida internacionalmente pela alta qualidade e por usar práticas sustentáveis e técnicas rigorosas de abate e rastreamento.

— Estivemos lá para conhecer todo o processo e saber mais sobre o atum, para contar esses detalhes aos nossos clientes. Hoje, o Kampeki é o maior importador de bluefin do Brasil — diz Luca, que recebe ao menos um exemplar por mês no restaurante.

No Tuna Cutting, ele é acompanhado do chef Marcos Leão e de uma equipe completa. Ao longo da noite, eles explicam cada corte e a anatomia do peixe e servem peças em sushis e sashimis para degustação.

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