A ousadia de dançar de braços dados com Lupicínio Rodrigues

Eles vão dançar Lupi. Entre dois, uma canção, o novo espetáculo da Cia Municipal de Dança de Porto Alegre, que estreia nesta quinta-feira (30), no Teatro Simões Lopes Neto (leia os detalhes no fim do texto), promete ser um marco do balé contemporâneo da Capital.

A montagem inspira-se no universo boêmio de Lupicínio Rodrigues, célebre compositor porto-alegrense que virou uma espécie de patrimônio cultural do Rio Grande do Sul. Detalhe: a exibição foi concebida por um artista goiano.

A convite de Airton Tomazzoni e Ilza do Canto, líderes do grupo gaúcho, Henrique Rodovalho — um dos mais aclamados coreógrafos do Brasil, com passagens pelas principais companhias de dança do país e exibições em célebres teatros europeus — aceitou o desafio de coreografar clássicos de Lupi. Não sem assombro.

— Logo que me fizeram a provocação, fiquei apreensivo, porque é uma responsabilidade imensa. Lupicínio deixou uma memória afetiva muito grande, especialmente aqui. Coreografar suas obras foi um desafio enorme, mas estou curtindo muito esse momento. O que estamos preparando, no fundo, é uma grande celebração às canções dele, com um olhar atual, contemporâneo — conta Henrique, que está na cidade desde 23 de junho, vivendo uma imersão na Cia de Dança.

O espetáculo transitará por 11 músicas do universo lupiciniano, entre elas "balaços" como Se Acaso Você Chegasse, Esses Moços e Nervos de Aço.

De que forma os sentimentos por trás das composições serão representados em movimentos corporais? Vale a pena ver o resultado de perto, no palco.

Quem é Henrique Rodovalho

Henrique Rodovalho é diretor artístico e coreógrafo da Quasar Cia de Dança de Goiânia (GO) desde sua fundação.

Tem em seu currículo 30 espetáculos criados e dirigidos em sua companhia de 1988 aos dias atuais, vistos no Brasil e em países da América do Sul, Europa, África e Ásia.

Desenvolveu trabalhos como coreógrafo convidado em diversas companhias nacionais e internacionais. Entre elas, São Paulo Cia de Dança, Cia do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Cia do Teatro Amazonas - Manaus, Balé do Teatro Guaíra - Curitiba, Balé do Teatro Castro Alves - Salvador, Nederlands Dans Theater - Holanda, Ballet da Fundação Gulbenkian - Portugal, Phoenix Dance Theatre - Inglaterra, LaMov Dance Theatre - Espanha.

Rodovalho é um coreógrafo multipremiado, tendo recebido distinções em Israel, no México e inúmeros prêmios no Brasil.

Sobre a Cia Municipal de Dança de Porto Alegre

A companhia mantém um elenco diversificado de bailarinos e bailarinas profissionais que realizam aulas, ensaios, apresentações públicas e o trabalhos educativos com jovens companhias de dança nas escolas da rede municipal de ensino, além de escolas preparatórias de dança em quatro escolas da periferia da Capital.

Criada em 2014 e formalizada por lei em 2017, a Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre é mantida pelas Secretarias Municipais da Cultura e da Educação do município de Porto Alegre, em parceria com o Instituto Sociocultural Afro-Sul/Odomode.

Em seu currículo figuram 21 obras apresentadas, somando mais de 60 mil espectadores em apresentações em Porto Alegre, no Brasil, em Israel e Alemanha.

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Programe-se

Bailarinos se entregaram de corpo e alma para o projeto. Fernando Espinosa Souza / Divulgação

O quê: espetáculo Entre dois, uma canção - Cia Municipal de Dança

Quando: quinta-feira, dia 30 de junho, às 20h

Onde: no Teatro Simões Lopes Neto – Rua Riachuelo, 1089, Centro Histórico de Porto Alegre

Ingressos

Plateia baixa – R$60 e R$30

Plateia alta – R$50 e R$25

Balcões – R$40 e R$20

Galeria – R$30 e R$15

Duração: 40 minutos

Classificação: Livre

Apoio: Casa Salto

Realização: Cia Municipal de Dança de Porto Alegre – Secretaria Municipal da Cultura / prefeitura de Porto Alegre

Ficha técnica