Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Dança contemporânea
Notícia

A ousadia de dançar de braços dados com Lupicínio Rodrigues

Com coreografia de Henrique Rodovalho, Cia Municipal de Dança estreia "Entre dois, uma canção" nesta quinta-feira (30), em Porto Alegre

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