Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Homenagem
Notícia

120 anos de Mario Quintana: Casa de Cultura terá exposição imersiva com fotos inéditas

Idealizada pela fotógrafa  Dulce Helfer, mostra contará com imagem do poeta em IA, declamando duas poesias

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS