120 anos de Mario Quintana: Casa de Cultura terá exposição imersiva com fotos inéditas

Depois de passar pelo interior do Estado ao longo de 2025, uma exposição inovadora, sensível e sustentável sobre Mario Quintana — nosso poeta maior — chega a Porto Alegre.

Idealizada pela fotógrafa Dulce Helfer, que foi amiga e confidente do escritor, a experiência Quintana, Poesia em Movimento é um presente para relembrar os 120 anos de nascimento do autor, celebrados no próximo dia 30.

Com abertura marcada para esta quinta-feira (23), às 18h, no sétimo andar da Casa de Cultura (que conta com ampla programação para festejar o poeta), a mostra apresenta 30 fotografias registradas por Dulce, algumas delas captadas na intimidade de Quintana.

Detalhe: todas as imagens foram impressas em papel reciclado, antigo desejo da autora.

— É a minha primeira exposição assim, por uma questão de consciência ambiental. O Mario teria orgulho disso, tenho certeza — diz Dulce, uma das mais experiências e premiadas fotógrafas do Rio Grande do Sul, que trabalhou por décadas em Zero Hora.

Além das fotos, a exibição usa inteligência artificial para aproximar as novas gerações do legado de Quintana. Por meio da IA, uma imagem do homenageado ganha voz e movimento, com a declamação de dois poemas: Canção do dia de sempre e Carta desesperada. Para isso, como base sonora, são utilizadas gravações originais em vinil.

— É uma forma de fazer com que as pessoas lembrem do poeta. Não podemos deixar a memória dele se apagar. A poesia nunca foi tão necessária — diz Dulce, coberta de razão.

Programe-se

Quintana em foto inédita, redescoberta por Dulce, que será exibida pela primeira vez ao público. Dulce Helfer / Arquivo Pessoal

A exposição Quintana, Poesia em Movimento, de Dulce Helfer, terá abertura nesta quinta-feira (23), às 18h, na Fotogaleria Virgílio Callegari, sétimo andar da Casa de Cultura Mario Quintana, no centro histórico de Porto Alegre. A entrada é franca, só chegar.

Além disso, o centro cultural que já serviu de casa ao poeta tem uma imensa programação ao longo de julho e agosto.