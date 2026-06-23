"Vai ver se eu tô lá na esquina": novo bar de Canela abre as portas com pop art e menu para compartilhar

A inspiração veio das viagens mundo afora, e o resultado é uma mistura bonita de cores, influências e sabores. A partir desta quinta-feira (25), Canela, na Serra, ganha um novo espaço para quem gosta de beber bem, compartilhar pratos diferentões e "respirar" arte: o Esquina Bar e Cozinha.

O nome tem tudo a ver com a localização, no encontro das ruas Borges de Medeiros e Augusto Pestana, no Centro, a 100 metros da catedral, cartão postal da cidade. Tem relação, também, com aquela famosa expressão popular: "Vai ver se eu tô lá na esquina!"

Nesse caso, ir "ali na esquina" é uma ótima pedida. O novo espaço é uma graça: visual sóbrio por fora (com fachada preta e letreiro vermelho) e coloridíssimo por dentro (veja as fotos).

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— Na nossa última ida a São Paulo, visitamos vários bares interessantes. Aí pensamos: por que não abrir um botecão de vinhos em Canela, bem colorido e diferente? Queríamos algo fora do convencional. Em geral, os bares desse tipo são ambientes mais escuros e com bastante madeira — conta Graziela Franzen, empresária e sommelière que toca o negócio ao lado do marido, Gabriel Souza, com quem também comanda o Containner Bistrot (que completou 10 anos em Canela em 2025).

Gabriel é designer de interiores e, é claro, mergulhou de cabeça no projeto, em parceria com o colega e amigo Carlos Volk, o Carlinhos. A dupla apostou na "pop art" como principal influência. O espaço virou uma mistura de bar descolado com museu de arte contemporânea, com ares de metrópole no interior do RS.

Menus especiais

Para elaborar a carta de vinhos, Grazi e Gabriel chamaram o sommelier Wesllen Romero, que montou uma seleção com rótulos dividida por regiões do mundo. Há, inclusive, diferentes opções em taça, para provar de tudo um pouco.

A carta de drinques ficou com Fred Müller, dos premiadíssimos Capincho e Olivos 657, de Porto Alegre. Fred (que também criou bebidas para o Bar Principal, em Paris) caprichou nas invenções, usando ingredientes como xerez, vinho, uísque, rum e vermute.

Para a gastronomia, a convocada foi a chef Graciela Martins, que já atuava com Grazi e Gabriel no Containner Bistrot. Ela elaborou um cardápio multiétnico, que vai "do Oriente ao Ocidente".

Exemplos: pan tumaca (pão rústico espanhol) com tomates, azeite e limão siciliano, bao (bolinho asiático de pãozinho no vapor) com barriga de porco, repolho ácido, pepino marinado, chilli oil e torresminho, croquetas de copa artesanal, coxinha "toda toda" (um clássico brasileiríssimo da chef) e por aí vai. Há opções veganas, vegetarianas e sem lactose, para atender a todos os públicos.

— A ideia é estimular a convivência, com muitos pratos para dividir e comer com as mãos, sem formalidades. Essa cultura do compartilhamento é bem comum lá fora, mas aqui ainda não. Queremos estimular isso, porque é algo que descobrimos nas nossas viagens e de que gostamos muito — diz Grazi.

Serviço

Bar aposta na "pop art", com design arrojado. Zaya Comunicação / Divulgação