"Vai ser rock com guitarra pesada", diz Martha Medeiros sobre estreia como DJ no bar Ocidente

Martha promete seleção caprichada no rock'n'roll. Jeff Botega / Agencia RBS

Pouco importa a idade que você tem e o que já fez na vida. Sempre há uma primeira vez. Martha Medeiros que o diga. Com 40 anos de carreira na literatura e um catatau de best-sellers no currículo, a escritora se prepara para estrear como DJ.

A convite de Katia Suman e de seu filho Bruno, a escritora vai comandar a pista da festa 50+ Baila Comigo. Será no dia 27 de junho, a partir das 19h, no Bar Ocidente (leia os detalhes no fim do texto).

Katia sempre soube da veia roqueira de Martha:

— Embora o rock não seja associado ao nome dela, a Martha era uma garota que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones (risos). E tem mais: todo mundo da nossa idade, um dia, já gravou uma fita K7 com as músicas favoritas para dar para alguém. A ideia é mais ou menos essa.

Martha, óbvio, disse "sim" na hora.

— Nunca imaginei que seria DJ um dia. É claro que é uma brincadeira, uma diversão. Fiquei super feliz. É sempre muito bom a gente poder se aventurar em novos papéis, e a melhor coisa é que a festa começa às 19h. À meia-noite, a gente já está em casa, na cama — brinca a autora, colunista de ZH há três décadas.

No material de divulgação, a Baila valoriza a "estreia mundial" de Martha na nova função, e não é por menos. A craque das palavras ainda não definiu a trilha, mas promete uma seleção caprichada no rock'n'roll.

— Vai ser música para dançar. Vou pensar em hits que já curti na vida e que talvez as pessoas nem se lembrem mais. O que sei é que vai ser rock com guitarra pesada, tipo Titãs. Mas pode ser que eu inclua algo dos Beatles também — diz Martha.

Aos fãs, ela avisa que será uma "experiência pontual", já que a sua praia é outra. Mesmo assim, a escritora está se divertindo à beça com a novidade e quer que o público se divirta também:

— Dançar é tão bom! A gente está vivendo momentos de tanta tensão... Na pista, a ideia é se soltar, cantar alto e se libertar.

Alguém aí é doido de discordar?

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