Unidos pelo amor, dois jovens expoentes da música gaúcha lançam projeto inédito

O Dia dos Namorados vai ser no palco — com duplo lançamento — para o casal de músicos Maria Alice e Marcello Caminha Filho.

Juntos desde 2022, eles escolheram a data para apresentar, no Rancho Tabacaray, reduto do gauchismo urbano em Porto Alegre, o projeto O Sul em Baixo y Voz e o primeiro EP da dupla (leia os detalhes no fim do texto).

Ambos são expoentes da nova geração de artistas da música regional gaúcha.

Aos 21 anos, ela é nascida e criada em Sant'Ana do Livramento e tem voz de querubim. Ele, natural de Bagé, tem nas veias o DNA da virtuose: é filho de um dos maiores violonistas da terra (Marcello Caminha) e, aos 30 anos, domina o contrabaixo de seis cordas como poucos.

Juntos, eles decidiram fazer algo novo, sem deixar de reverenciar as raízes.

— Estamos dando um peitaço, apostando em um som não convencional, que tem o baixo como instrumento central da banda — diz Maria Alice.

O repertório inclui clássicos do cancioneiro gaúcho (como Gaudêncio Sete Luas, de Leopoldo Rassier e Marco Aurélio Vasconcellos), tangos, obras de compositores contemporâneos (entre eles Chacarera do Tempo, de Ângelo Franco) e composições autorais — na mesma noite, chegarão às plataformas digitais as cinco faixas do EP que dá nome ao espetáculo.

— É um momento especialíssimo, não só por isso, mas também pelo encontro no palco — conta a artista.

Os dois têm carreiras solo e agendas cheias. Embora dividam o mesmo teto na Capital, estão sempre viajando e, não raro, "um para cada lado", brinca a cantora.

O show no rancho será, também, uma chance do casal estar juntinho no dia 12 de junho.

"Quer ser minha nora?"

A cumplicidade no olhar. Lucas Nunes / Divulgação

A história dos dois começou em 2021, por intermédio do cantor e compositor Érlon Péricles.

Na época, Maria Alice gravava seu primeiro disco sob direção artística do músico, que convidou Marcello para participar das gravações tocando baixo e percussão. Depois, vieram apresentações e outros trabalhos, até que a relação profissional evoluiu para além da música.

Numa churrascada ao final de uma das edições do festival Sinuelo da Canção Nativa de São Sepé, a mãe de Marcello, Luci Caminha, bateu o olho em Maria Alice.

— Ela quis saber se eu tinha namorado. Depois, perguntou assim: "tu não queres ser minha nora?" — recorda a cantora, dando risada.

O desejo se realizou meses depois, quando Marcello convidou Maria Alice para gravar canções em formato voz e baixo no estúdio de Érlon (para o projeto Canja no Guaiaca, realizado pela Guaiaca Records).

A parceria musical virou amor. E a dona Luci, que também é cantora e produtora cultural, ganhou mesmo a nora que tanto quis.

Serviço

Maria Alice, Marcello e o baixo de seis cordas. Lucas Nunes / Divulgação