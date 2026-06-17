Um dos maiores maratonistas do mundo dará palestra em Porto Alegre

Queniano escolheu a capital gaúcha como etapa sul-americana do projeto de disputar corridas em sete continentes. dsm-firmenich Running Team / Divulgação

A capital gaúcha vai ser palco de um momento histórico da corrida de rua no Brasil, no próximo dia 12 de julho. E, por tabela, de duas ações solidárias internacionais.

A NB 42K Porto Alegre — única maratona do Brasil com o selo Elite Label da World Athletics — terá a participação do queniano Eliud Kipchoge (em sua estreia no país), como antecipou Diori Vasconcelos em GZH. Ele é considerado o maior maratonista de todos os tempos.

O bicampeão olímpico participará de uma série de eventos na cidade. Um dos objetivos é arrecadar fundos para seu instituto.

No dia 9 de julho, às 17h, Eliud estará no Golden Lake para um happy hour exclusivo. Limitado a 250 participantes, o encontro terá ingressos no valor de R$ 1 mil, incluindo bate-papo com o atleta, garrafa exclusiva autografada, foto em grupo e sorteio de brindes.

No dia 10 de julho, às 19h, o corredor dará uma palestra no Salão de Atos da PUCRS, com capacidade para 1,5 mil pessoas e entradas a R$ 200.

Os ingressos para ambos os eventos estão disponíveis em www.runsports.com.br , e toda a arrecadação destinada ao Instituto Kipchoge, organização sem fins lucrativos mantida pelo atleta.

O instituto atua por meio do projeto global Eliud Running World, que consiste em uma turnê do atleta por sete continentes para arrecadar recursos para a construção de escolas, bibliotecas e projetos de reflorestamento.

A maratona

Com inscrições encerradas, a NB 42K terá 21,5 mil participantes.

A programação contempla percursos de 42, 21, 10 e 5 quilômetros, reunindo desde atletas de elite até corredores amadores.

A largada será no Monumento ao Expedicionário, no Parque da Redenção, com chegada no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Parque Harmonia), dois dos locais mais emblemáticos da cidade.

A negociação

A negociação para trazer o atleta ao Brasil foi conduzida pela Run Sports, organizadora e idealizadora da NB 42K Porto Alegre.

— Estamos muito felizes em receber uma lenda do esporte como Eliud Kipchoge. Essa conquista fortalece ainda mais o ecossistema da corrida de rua no Brasil e coloca Porto Alegre no radar mundial das grandes maratonas — diz Claudio Soirefmann, sócio-fundador da Run Sports.