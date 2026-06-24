“Tem o frio da Europa, com o calor do brasileiro”, diz patinadora tetracampeã que trocou a Inglaterra por Gramado

Deborah é tetracampeã brasileira de patinação artística. Snowland / Divulgação

Deborah Vale Bell deveria ter ficado quatro semanas em Gramado. Era 2016, e a patinadora havia sido convidada para uma temporada de Natal no Snowland. Terminado o trabalho, embarcou de volta para a Inglaterra, país onde viveu por 17 anos e construiu boa parte da formação no gelo.

— Quando estava no aeroporto, comecei a chorar e liguei para o pessoal dizendo que queria ficar — lembra.

Do outro lado da linha, ouviu a resposta que mudou sua rota:

— Entra no avião que depois a gente te traz de volta.

Foi o que ela fez.

Nascida em Natal, no Rio Grande do Norte, Deborah começou na patinação artística no gelo aos 12 anos, quando morava na Inglaterra. Até chegar à Serra, o Brasil que conhecia de perto era o das viagens ao Nordeste, para onde voltava em temporadas com a família. Gramado abriu outra perspectiva.

— Quando eu vim para Gramado, eu me apaixonei. Tem o frio da Europa, mas com o calor do brasileiro — diz.

A patinadora encontrou no Rio Grande do Sul um caminho inesperado. Veio para uma temporada curta e ficou. Passou a competir pelo Brasil, tornou-se uma das figuras centrais do Snowland e viu a pista de Gramado se transformar em espaço de treino para uma modalidade ainda pouco visível no país.

— Eu encontrei coisas que não imaginava ver aqui — conta.

Deborah foi campeã brasileira em 2017, 2018, 2021 e 2024. Em 2019, conquistou também o título sul-americano. No Snowland, atua como showgirl e coreógrafa, além de trabalhar na formação de atletas da Arts and Sports Snowland Academy.

— Sinto que estou na minha melhor fase — afirma a atleta de 33 anos.

O coração do parque

No Brasil, a patinação artística no gelo costuma aparecer para muita gente durante as Olimpíadas de Inverno. Fora desse período, o esporte depende de poucas pistas, de investimento constante e de gente disposta a treinar longe dos holofotes.

Em Gramado, Deborah diz ter encontrado uma estrutura rara.

— É o maior hub de patinação do Brasil e da América Latina — afirma.

A academia do Snowland foi criada em 2017. Desde então, soma 43 medalhas em competições nacionais e internacionais, sendo 33 de ouro. Deborah atribui parte desse crescimento à estrutura oferecida aos atletas e ao trabalho de Eduardo Garcia, técnico que treina o grupo em Gramado.

Equipe de patinação artística do parque. Snowland / Divulgação

Segundo ela, o apoio do parque vai além do uso da pista.

— O Snow apoia as competições, apoia com recursos, alimentação, voo. Apoia no esporte. É a única empresa que eu conheço que dá patins para os competidores — diz.

A rotina no parque também passa pelos visitantes. Há quem vá ao Snowland para brincar na neve, assistir a um show ou pisar pela primeira vez em uma pista de gelo. Para Deborah, esse contato direto com o público brasileiro mudou a forma como ela enxerga a própria modalidade.

— Eu não sinto o mesmo calor e paixão lá fora como sinto no Brasil — afirma.

Algumas reações ficaram guardadas:

— Pessoas choram e dizem que é a realização de um sonho.

É nesse ponto que o esporte deixa de ser apenas técnica. A patinação exige treino, queda, repetição e controle. Ainda assim, para quem assiste pela primeira vez, chega antes como imagem.

Deborah entendeu isso em Gramado.

— O Snow é uma bolha mágica — resume.

Depois de quase uma década no parque, ela fala da equipe como parte essencial da experiência oferecida aos visitantes.

— Digo que somos o coração do parque, e o parque reconhece isso na gente — afirma.

Sobre o Snowland

Inaugurado em 2013, foi apresentado como o primeiro parque de neve indoor do país. Instalado em Gramado, o empreendimento tem área dedicada à neve, pista de patinação no gelo, aulas de esqui e snowboard, além de shows artísticos.

No início de junho, depois da entrevista com Deborah, o parque viveu um episódio trágico. Kelvin Tavares da Silva, funcionário da manutenção, morreu após sofrer um acidente de trabalho em uma área técnica restrita. O caso é investigado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A Gramado Parks, proprietária e administradora do parque, afirmou que está prestando assistência à família.

*Sob supervisão da jornalista Juliana Bublitz, titular deste espaço.