“Tem o frio da Europa, com o calor do brasileiro”, diz patinadora tetracampeã que trocou a Inglaterra por Gramado

Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

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João Vítor Debiasi

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