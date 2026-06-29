Quanto custa fechar um hotel centenário inteiro para casar na serra gaúcha

Quanto custa reservar um hotel inteirinho na serra gaúcha para um casamento? E se for uma hospedagem tradicionalíssima, fundada em 1916 e mantida pela mesma família?

Com a partir de R$ 40 mil, já dá para pensar em fechar o Grande Hotel Canela para uma celebração do gênero (ou ainda para um encontro corporativo ou evento social).

Se você estiver disposto(a) a bancar esse valor, poderá reunir até 180 hóspedes — sendo que a estrutura completa recebe até 250 convidados hospedados e tem salões com capacidade para 300 a 350 pessoas, dependendo da configuração escolhida.

A alternativa vem se consolidando como uma fatia importante do negócio que é um dos mais antigos e tradicionais do ramo no Brasil. Hoje, segundo a direção, os eventos já representam 20% do faturamento do empreendimento. Só em 2025, o local sediou 90 encontros do tipo.

Entre os formatos mais procurados, estão casamentos, "mini weddings" (cerimônias mais intimistas, tendência do momento), confraternizações, encontros corporativos, treinamentos, lançamentos de produtos e celebrações familiares.

Um dos diferenciais é a possibilidade de reunir hospedagem, gastronomia, lazer e estrutura em um só local — nesse caso, uma área de 8,5 hectares, com um lago cinematográfico e muito verde (incluindo majestosas araucárias e hortênsias).

Diretora executiva do hotel, Paula Krause Corrêa, representante da quarta geração da família fundadora, explica que o fortalecimento do setor de eventos é o reflexo de uma transformação que vem sendo observada no turismo e na hospitalidade:

— Os clientes buscam cada vez mais experiências que vão além do evento em si. Eles valorizam ambientes com identidade, conexão com a natureza, conforto e possibilidades de personalização. O Grande Hotel Canela reúne esses atributos de forma muito autêntica, o que tem contribuído para consolidar nossa atuação nesse mercado.

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