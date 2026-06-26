Projeto liderado por Lela Zaniol e Diogo Carvalho lança guia de receitas e seleção de restaurantes do RS

Liderado por Lela Zaniol e Diogo Carvalho, o projeto Mesa Gaúcha encerrou a primeira fase com duas belas contribuições para valorizar a gastronomia do Rio Grande do Sul: o Guia de Receitas Regionais e o Diretório de Restaurantes das Regiões Pesquisadas.

Disponível de graça no site vivamesagaucha.com.br, o material foi apresentado na noite da última quinta-feira (25), no Lola Bar da Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre.

O conteúdo é resultado de quatro meses de trabalho de campo, com pesquisas in loco e mapeamento da culinária de oito regiões do Estado.

— Foi incrível. A gente acredita muito na gastronomia como um grande ativo turístico e precisava encaixar as peças desse quebra-cabeça. Tem um potencial incrível aí — diz Lela.

— O trabalho também foi um grande resgate da autoestima. Muita gente não fazia ideia do tesouro que tinha nas mãos — complementa Diogo.

Realizada em parceria com a Secretaria Estadual de Turismo, a primeira etapa focou na identificação e catalogação de ingredientes típicos, na reconstituição histórica desses insumos e no fortalecimento da rede de empreendedores das cidades visitadas. Foram realizados 18 encontros em municípios diferentes, com a participação de mais de 2 mil pessoas e 7 mil quilômetros rodados.

— O Mesa Gaúcha conseguiu identificar a raiz e resgatar a cultura gastronômica que nem sempre as regiões valorizam. Temos 29 regiões turísticas. Fizemos oito. Ainda há muita riqueza. Precisamos desmontar a relevância econômica disso — diz o secretário Raphael Ayub.

Em formato de livro de bolso, o Guia de Receitas Regionais detalha 160 pratos típicos, do puchero missioneiro à rosca colonial, passando por iguarias como a tainha na brasa, a chimia de butiá e a sopa de capeletti.