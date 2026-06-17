Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

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Notícia

Professores de Arquitetura da UFRGS farão caminhada comentada sobre a boemia de Porto Alegre

Percurso a pé terá 12 paradas em locais marcantes da vida noturna porto-alegrense nesta sexta-feira (19), a partir das 16h, com participação gratuita

Juliana Bublitz

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