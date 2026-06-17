Professores de Arquitetura da UFRGS farão caminhada comentada sobre a boemia de Porto Alegre

A vida noturna é fundamental na construção da identidade urbana de uma cidade, mais ainda, de Porto Alegre. Para ensinar isso na prática, dois professores da Faculdade de Arquitetura da UFRGS organizaram uma caminhada comentada sobre a boemia porto-alegrense.
E o melhor: o percurso é de graça e aberto a qualquer pessoa disposta a participar (leia os detalhes no fim do texto).
A ideia partiu de Bruno Cesar Euphrasio de Mello e Germana Konrath, à frente da turma de Evolução Urbana do curso de Arquitetura.
— Pedimos para os alunos elegerem um tema, pensando que deveria ser algo relacionado à história da nossa cidade e que fosse um trajeto para fazermos a pé, para convidar a comunidade, como uma forma de devolver conhecimento à sociedade — conta Germana, que até 2025 dirigiu a Casa de Cultura Mario Quintana.
A partir daí, os estudantes escolheram tratar de locais emblemáticos da cena notívaga da Capital. Partindo da Faculdade de Arquitetura (na Rua Sarmento Leite, 320), serão 12 pontos de parada, incluindo empreendimentos em operação e negócios desativados que marcaram a história.
Entre os 12 lugares selecionados, estão a Lancheria do Parque, o velho Cine Guion, o Auditório Araújo Vianna, o Bar Ocidente, os saudosos Copacabana, Escaler, a Esquina Maldita, o Opinião, o bar Parangolé, a Travessa dos Venezianos e o extinto Van Gogh.
A cada parada, haverá comentários sobre aspectos históricos e curiosidades sobre as ruas, as casas de espetáculo, os bares e espaços públicos relacionados. É uma baita pedida para fechar a tarde de sexta-feira.
— Depois, o pessoal já pode estender e ficar nos barzinhos para torcer pelo Brasil — brinca Germana.
Os professores planejam realizar uma nova edição do projeto a cada semestre.
Serviço
- O quê: percurso da vida noturna, uma caminhada comentada passando por 12 pontos entre Bom Fim e Cidade Baixa
- Quando: nesta sexta-feira, 19 de junho, às 16h
- Onde: saída em frente à Faculdade de Arquitetura da UFRGS (Rua Sarmento Leite, 320)
- Inscrições: gratuitas, basta clicar aqui para preencher um formulário