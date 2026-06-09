Pista de gelo em Canoas vira passarela para desfile de moda inédito

Pista de patinação do ParkShopping Canoas receberá o desfile. Luke Garcia / Divulgação

A passarela ficará no centro da pista de gelo em Canoas. Ao redor dela, patinadores farão apresentações enquanto modelos exibem os looks da nova coleção da Colcci, em uma proposta que mistura moda e patinação artística.

O desfile ocorre nesta quinta-feira, 11 de junho, às 20h, no ParkShopping Canoas. Segundo a organização, será o primeiro evento do gênero realizado sobre pista de gelo no Rio Grande do Sul.

Para a ocasião, será instalada uma estrutura de mais de 450 metros quadrados, com espaço central para a passarela e laterais livres para apresentações de patinação artística.

A proposta aproxima dois imaginários do inverno: a moda da estação e, claro, o ambiente gelado da pista, apresentada pelo shopping como a maior pista de patinação indoor do Sul do Brasil.

Entre as participações especiais estão Deborah Caroline Vale Bell, tetracampeã brasileira de patinação artística no gelo, showgirl e coreógrafa do Snowland, em Gramado, e Lucaz Trindade Candria, tetracampeão brasileiro de patinação artística no gelo e campeão latino-americano da modalidade.

Na passarela, estão confirmadas a modelo internacional e empresária Helen Harumi Fujimoto e Rafaela Caobelli, Miss Canoas 2018.

A ação tem apoio de Outback, Kromática e Camicado.

Programe-se

O quê: desfile da coleção outono/inverno da Colcci sobre pista de gelo

Quando: 11 de junho, quinta-feira, às 20h

Onde: ParkShopping Canoas, Piso L2, na pista de patinação no gelo — Avenida Farroupilha, 4545, Canoas

Quanto: entrada gratuita