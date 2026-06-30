Para fãs de Madonna: festa no Ocidente celebra novo álbum da diva pop no dia do lançamento

DJ Luciano Lima é um dos maiores especialistas no repertório de Madonna. Enrique Salgado / Divulgação

Mais de duas décadas depois de Confessions on a Dance Floor, ainda há muito o que "confessar" nas pistas de dança. Mas o que a rainha do pop, Madonna, tem a dizer, só saberemos na próxima sexta-feira (3), data de lançamento da segunda parte do icônico álbum de 2005.

Fãs do mundo todo celebram o retorno da artista, e em Porto Alegre não será diferente. No mesmo dia, às 23h, o Bar Ocidente receberá uma edição especial da tradicional festa Rockwork. Louco pela diva, o DJ Luciano Lima vai tocar os maiores sucessos da material girl — e também, é claro, as novidades de Confessions On A Dance Floor: Part II.

Além de ser conhecido pela emblemática Festa da Madonna na Capital, Luciano é especialista quando o assunto é ser admirador da "deusa", como ele a chama. Coincidentemente ou não, Luciano iniciou como DJ 20 anos atrás, em 2006, quando a cantora vivia a turnê da primeira parte de Confessions, lançado um ano antes.

— Comecei produzindo por amor. Fui aquela criança que comprava os CDs da Madonna e chamava todo mundo para ouvir. Depois, me tornei o adulto que comanda a pista com a artista favorita. — relembra.

Na celebração do Ocidente, Luciano explica que a ideia é fazer uma "festa de verdade". A playlist terá, obviamente, os grandes sucessos de Madonna e os que serão lançados no dia, além de outras melodias pop que bebem da mesma influência. Para o DJ, a noite será mais do que especial:

— Estar em um dos lugares mais icônicos da cidade, 20 anos depois da minha primeira festa, e ainda com o lançamento do álbum, é inexplicável. Como a Madonna mesma diz, "se tu tiveres com algum problema, vai pra festa e dança", e é o que vamos fazer.

Confessions On A Dance Floor: Part II será lançado no dia 3 de julho. Redes sociais / Reprodução

Sobre o álbum

Após uma época conturbada com a repercussão crítica do álbum American Life (2003), Madonna retornou com um som mais dançante em Confessions, com um toque moderno e eletrônico. Agora, a proposta da parte dois do álbum não é repetir, mas sim se reencontrar com essa energia provocante.

Desde o anúncio do disco ainda em 2025, Madonna vem prometendo (e entregando) muito, de collab com artistas da atualidade até um curta-metragem cheio de referências do pop.

— Todo mundo está mega ansioso pelas músicas novas. O que já foi divulgado até agora trouxe várias inovações. Acho que vai continuar com essa pegada de dance e disco music, mas ela sempre brinca muito com os estilos e foca nessa questão da reinvenção — diz o DJ.

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O quê: Pista da Madonna na Rockwork

Pista da Madonna na Rockwork Onde: Bar Ocidente — Av. Osvaldo Aranha, 960

Bar Ocidente — Av. Osvaldo Aranha, 960 Quando: nesta sexta-feira (3), às 23h

nesta sexta-feira (3), às 23h Quanto: ingressos no site ou na hora, entre R$ 30 e R$ 60