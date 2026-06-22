Os Paralamas do Sucesso receberão o Mérito Cultural PUCRS 2026

Herbert Vianna, ao centro, e os parceiros Bi Ribeiro (E) e João Barone. Maurício Valladares / Divulgação

Um dos grupos mais influentes da história da música brasileira e latino-americana será homenageado com o Mérito Cultural PUCRS 2026: Os Paralamas do Sucesso. Em sua nona edição, a honraria universitária será entregue pela primeira vez a uma banda.

A cerimônia está marcada para o dia 30 de outubro, com direito a show especial (leia os detalhes abaixo).

Segundo o diretor do Instituto de Cultura da PUCRS, Ricardo Barberena, a escolha dos Paralamas se dá a partir da premissa da distinção de valorizar artistas que pensam a arte como instrumento de transformação social.

Os Paralamas cantaram e seguem cantando o nosso país. Para além da música, eles são uma voz sobre o Brasil e sua diversidade, e é isso que queremos celebrar. RICARDO BARBERENA Diretor do Instituto de Cultura da PUCRS

Ao longo de mais de quatro décadas, o trio formado por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone construiu uma obra que ultrapassa gerações e estilos musicais. A partir dos anos de 1980, incorporando referências do reggae, da música latina, do pop, do ska e diversos outros gêneros, os Paralamas redefiniram os rumos do rock nacional e construíram uma identidade artística singular, capaz de dialogar com diferentes públicos e momentos da história brasileira.

O espetáculo apresentado na cerimônia do Mérito Cultural PUCRS revisitará a história da banda por meio de 33 canções que percorrem diferentes fases da sua carreira, desde o álbum de estreia, Cinema Mudo (1983), até trabalhos mais recentes.

Sobre o Mérito Cultural

Com entrega anual, o Mérito Cultural PUCRS integra o Estatuto e Regimento Geral da Universidade e está inserido nas ações que consolidam a instituição como um polo de promoção da cultura.

A homenagem reconhece personalidades que transformaram sua trajetória artística em contribuição significativa para a valorização da cultura como instrumento de educação, reflexão e humanização.

Nas últimas edições, o reconhecimento foi concedido a Fernanda Montenegro, Maria Bethânia, Lima Duarte, Alcione, Alceu Valença, Martinho da Vila, Tony Ramos e Fafá de Belém, artistas cuja atuação deixou marcas profundas na cultura brasileira.

Serviço

O trio fará um show antes da entrega da honraria. Maurício Valladares / Divulgação