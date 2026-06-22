"O planeta está gritando e as pessoas não estão escutando": livro de jornalista gaúcha alerta para crise climática

O livro reúne registros de diferentes cidades, incluindo Roca Sales, uma das mais atingidas pela enchente. Mirian Fichtner / Divulgação

A enchente de 2024 deixou marcas profundas no Rio Grande do Sul, e, em meio à tragédia, a fotografia foi mais do que simples testemunho. Tornou-se instrumento de consciência. O livro Quando começa a chover o coração bate mais forte, da jornalista Mirian Fichtner, é um exemplo disso.

A produção será lançada nesta quinta-feira (25), às 19h, na Cinemateca Paulo Amorim, em Porto Alegre. O trabalho de Mirian convida o público a seguir refletindo sobre os impactos das mudanças climáticas.

Na ocasião, também será exibido um documentário curta-metragem homônimo, dirigido pela jornalista.

Em 212 páginas, 107 fotografias dividem o espaço com os textos de Mirian, do jornalista e curador Eder Chiodetto, do meteorologista Carlos Nobre e do cientista José Marengo.

Enquanto Mirian e Eder revelam o que está por traz das imagens, Nobre e Marengo pontuam dados estatísticos e estudos sobre o assunto. Em comum, os autores afirmam que tanto o livro quanto o filme são importantes para a conscientização e a urgência de sensibilizar e preparar as populações para os eventos extremos.

— O objetivo era fazer um apelo para que as pessoas entendessem que não é só um evento que vai passar. A gente já chegou em um ponto em que o planeta está gritando e as pessoas não estão mais escutando. O ser humano tem de entender a sua responsabilidade nisso, ainda mais agora, que a gente está vendo as perspectivas do novo El Niño — afirma Mirian.

Gaúcha radicada no Rio de Janeiro, Mirian visitava a família em Porto Alegre quando foi surpreendida pela enchente. Na época, a jornalista conta que ainda processava o luto pela perda da mãe, mas que passou a viver também o luto dos que perderam tudo o que tinham.

— O meu medo era de fazer mais um livro de fotos de terror, de tragédia. Eu queria algo que fugisse disso. Fui chamada para esse trabalho pela minha vida de repórter, me atirei nessa história sem pensar muito, fui indo porque senti essa necessidade de mostrar. Não adianta só falar, tem que ter uma coisa para que a gente possa, com delicadeza, lidar com essas questões e se preparar para esse novo mundo — reflete a documentarista, que tem passagem por diversas redações, incluindo a Zero Hora.

O livro reúne registros de quando a água invadiu as ruas da Capital e das ilhas, de Canoas, Eldorado do Sul e do Vale do Taquari. A lente da câmera de Mirian foca no impacto do que restou, com o intuito, como ela mesma ressalta, de emocionar e conscientizar.

Sobre a autora

Mirian Fichtner é jornalista, fotógrafa e documentarista. Atuou nos principais jornais e revistas do Brasil. Possui vários livros publicados e exposições realizadas no Brasil e exterior. Recebeu mais de 18 prêmios nacionais e internacionais por seu trabalho fotográfico. Em 2021, estreou na produção, direção e fotografia de longas-metragens com o documentário Cavalo de Santo, premiado em mais de 15 festivais no Brasil e exterior, entre os quais recebeu quatro Kikitos no 49º Festival Internacional de Gramado. O documentário está em cartaz na plataforma GloboPlay.

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O quê: livro e documentário Quando começa a chover o coração bate mais forte, de Mirian Fichtner

livro e documentário Quando começa a chover o coração bate mais forte, de Mirian Fichtner Onde: na Cinemateca Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), na Rua dos Andradas, 736

na Cinemateca Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), na Rua dos Andradas, 736 Quando: nesta quinta-feira (25), às 19h

nesta quinta-feira (25), às 19h Quanto: entrada gratuita