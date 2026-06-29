Novo bar de Porto Alegre aposta em comida de boteco com toque internacional

Fabrizio é graduado em Gastronomia pela Unisinos. Fabrizio Scorza / Divulgação

Recém inaugurado no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, o Zoma Bar aposta em comida de boteco com toque internacional.

A cozinha da casa leva a assinatura do chef consultor Fabrizio Scorza, que desenvolveu um menu com pratos para compartilhar e uma linguagem que transita entre o boteco e referências de outras cozinhas, sem perder o foco na informalidade.

Graduado em Gastronomia pela Unisinos, Fabrizio acumula experiências profissionais no Brasil e no Exterior, com passagens por cozinhas na Europa, Austrália e Uruguai.

Ele já ajudou a criar e a estruturas cardápios em projetos como Rancho 141, Spia Bar e Cozinha, Brut Rosé Garden, Noah’s Deli e Lunar Gastronomia.

No novo bar, os destaques do menu são as Almôndegas do Zoma, servidas com molho de tomate da casa e molho de ostras, o Bao de Camarão, com pegada oriental, e o Gochujang Karagee, frango crocante com toque picante agridoce.

A ideia foi partir da brasilidade e trazer alguns toques do mundo, mas sempre mantendo a leveza de um bar. FABRIZIO SCORZA Chef

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