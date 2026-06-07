No ano do "adeus" aos antigos telefones públicos, livro reúne "Contos de Orelhão"

Rodrigo, sua obra e um antigo orelhão que resiste ao tempo em São Lourenço. Rodrigo Seefeldt / Divulgação

Rodrigo Seefeldt, criador da famosa Fuscoteca do Amadinho (biblioteca no Fusca!), lança nesta terça-feira (9), em São Lourenço do Sul, o livro Contos de Orelhão – Permaneça na Linha, pela Pragmatha Editora.

Com as ilustrações de Ricardo Freitas (o Donga), Rodrigo criou histórias inspiradas em memórias e experiências do tempo em que a gente dependia dos antigos telefones públicos (quem viveu, jamais esquecerá do barulhinho das fichas caindo!).

Os textos têm um toque de nostalgia e de humor. Além dos contos (que lembram da infância do autor, mas também acessam memórias afetivas coletivas), o livro apresenta considerações históricas sobre a trajetória do telefone no mundo (especialmente, em São Lourenço).

A publicação coincide com o ano em que os velhos aparelhos, por décadas símbolos urbanos (com direito a filas intermináveis), entraram em processo de desativação.

Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), restam 38 mil orelhões espalhados pelo Brasil, danificados ou sem uso.

Desde o início de 2026, as empresas de telefonia fixa deixaram de ter a obrigação de mantê-los. Isso porque, em dezembro de 2025, foram concluídas as concessões do serviço de telefonia fixa das cinco companhias responsáveis por eles.

O lançamento e como comprar

A capa, com ilustração de Ricardo Freitas (o Donga). Pragmatha Editora / Divulgação

O lançamento do livro será no dia 9 de junho, terça, no Restaurante Nona Bray, em São Lourenço do Sul, das 17h às 19h30min.