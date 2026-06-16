Nasce uma plataforma para dar visibilidade ao universo criativo feminino em Porto Alegre

Elas fazem a Corimbo (da esquerda para a direita): Julia Assef, Daniela Lemes, Adriana Deffenti, Bruna Paulin e Laís Ribeiro. Thiele Elissa / Divulgação

A cena cultural de Porto Alegre vai ganhar uma nova plataforma de divulgação de artistas, criadoras e comunicadoras: a Corimbo.

O lançamento será neste sábado (20) com show da Banda das Ovelhas Desgarradas (leia os detalhes no fim do texto), primeiro projeto desenvolvido pelo coletivo — formado exclusivamente por mulheres e pessoas que se identificam como de gênero feminino.

Idealizada pela artista e comunicadora Bruna Paulin e pela cantora e compositora Adriana Deffenti em parceria com Daniela Lemes, Julia Assef e Laís Ribeiro, a Corimbo tem o nome inspirado na botânica. É um tipo de planta em que as flores partem de pontos distintos do caule e se elevam ao mesmo nível, no topo — uma analogia a artistas de distintas áreas que se unem e compartilham a visibilidade.

O nome também já foi sinônimo de jornalismo feito por mulheres, com a publicação de O Corymbo, jornal fundado em 1883, em Rio Grande, pelas irmãs Revocata Heloísa de Melo e Julieta de Melo Monteiro. Por décadas, foi um dos periódicos femininos de maior longevidade no país, circulando até o início dos anos de 1940.

Tudo isso serviu de inspiração para as amigas e profissionais por trás da nova plataforma, que já tem um perfil no Instagram (@_corimbo_) e, em breve, ganhará um site.

O objetivo é divulgar talentos, conectar profissionais e fortalecer uma cadeia criativa colaborativa.

— Vamos usar nosso capital social para formar essa rede e crescer juntas — diz Bruna.

Serão três frentes: de apoio mútuo, para que as mulheres se ajudem (indicando trabalhos, oferecendo serviços e permutas), de vitrine (para ampliar o público) e de criação (para projetos juntas).

A Banda das Ovelhas Desgarradas inaugura a proposta — e promete "causar".

Como fazer parte

Para garantir diversidade de perfis e equilíbrio entre as áreas representadas, cada categoria de atuação (colaboração, divulgação e criação) conta com número limitado de participantes.

A inscrição é gratuita e realizada por meio de formulário online. As candidaturas são avaliadas pela coordenação da plataforma, considerando critérios de aderência à proposta, atuação profissional e disponibilidade de vagas em cada categoria.

Para se inscrever, acesse @_corimbo_ no Instagram.

Show de abertura

Primeiro produto gerado pela Corimbo, a Banda das Ovelhas Desgarradas reúne as artistas Adriana Deffenti e Bruna Paulin acompanhadas de Aline Araújo (teclado), Julia Pezzi (baixo) e Rafaela Both (bateria). A estreia será baile-show com canções compostas, é claro, por mulheres.

O nome é uma alusão ao clássico Ovelha Negra, de Rita Lee, e à ideia de um "rebanho de mulheres fora do cercado, cantando compositoras que nunca obedeceram ao script”.

O show vai costurar nomes como o de Rita (óbvio) ao de Madonna, Liniker e Marina Lima, entre outras artistas, além de canções autorais das intérpretes.

O resultado promete ser uma festa cênico-musical que celebra a liberdade criativa, a potência artística e a assinatura de mulheres que ajudaram — e seguem ajudando — a escrever a trilha sonora do mundo.

Dançando Caetano

Antes do show das gurias, a programação será aberta com a Dançando Veloso, banda fundada no final de 2025, em Porto Alegre, para celebrar a obra do compositor baiano Caetano Veloso. A proposta é bem específica: explorar a parte dançante de sua discografia.

O grupo explora diferentes épocas e ritmos que compõem a obra de Caetano, como sua fase tropicalista, com canções como “Alegria, alegria”; seus anos no exílio, com “You Don’t know me”; a fase dançante dos anos 1970, como em “Gente” e “Odara”; os sambas, como “Reconvexo”; o rock oitentista de “Eclipse oculto”; o axé, como em “Meia lua inteira”, entre outros tantos sucessos que marcaram a história da música popular no Brasil.

Integram a banda Rodrigo Trujillo (voz e violão), Guilherme Fialho (guitarra), Thiago Scott (baixo), Gustavo Gasparotto (bateria) e Vini Silva (percussão).

Serviço

As gatas, prontas para fazer acontecer. Thiele Elissa / Divulgação