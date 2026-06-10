Museu Caldas Júnior, em Santo Antônio da Patrulha, dá início a obras de restauro 

Serão lançadas às 14h desta quarta-feira (10), em Santo Antônio da Patrulha, as obras de restauro do Museu Antropológico Caldas Júnior.

Fundado em 1820, o casarão que abrigou a família do célebre jornalista (e que recebeu D. Pedro I em 1826) está interditado por questões estruturais.

A revitalização é uma iniciativa da fundação que gere o espaço, em parceria com a prefeitura, a Secretaria de Estado da Cultura e nove empresas patrocinadoras (leia mais no fim do texto).

Orçada em cerca de R$ 2 milhões, a primeira fase das obras tem prazo estimado de um ano e quatro meses, contemplando reforços estruturais e cuidados na cobertura, nos forros e nas esquadrias, além de melhorias nos pisos, fachadas e nas instalações pluviais.

Acervo

Além de ter recebido o imperador do Brasil no século 19 e de ter abrigado a família de Caldas Júnior, fundador do jornal Correio do Povo, o espaço resguarda o acervo de Maria Luiza Haussler, a conhecida Noiva da Lagoa. O local também abriga documentos relacionados à história do município.

Além da estrutura

Além das obras, será criado um espetáculo inédito para abordar de forma educativa a história da edificação e seu papel na preservação da memória local.

Serão realizadas cinco apresentações gratuitas para mil estudantes da rede pública.

A primeira etapa do projeto também contará com concurso cultural que selecionará 20 participantes para visitas guiadas ao canteiro de obras, com mediação educativa. Além disso, estão contempladas as elaborações do plano museológico e do projeto expográfico.

Quem viabiliza

A obra integra projeto contemplado pelo Pró-Cultura RS, mecanismo de incentivo à cultura do governo do Estado, e representa investimento total de R$ 2,55 milhões.

Desse montante, R$ 1,99 milhão são oriundos do Pró-Cultura, enquanto que R$ 550,4 mil correspondem à contrapartida financeira do município de Santo Antônio da Patrulha.

Entre as principais patrocinadoras, estão JOAPE, DaColônia Alimentos Naturais, CEEE Equatorial, Estribo Hotel Estância, Arroz Massulo e Frigorífico Borrússia.

Lançamento