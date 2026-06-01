Muro de contenção de enchente vira obra de arte a céu aberto no 4º Distrito de Porto Alegre

O 4º Distrito de Porto Alegre ganhou cor com grafites do artista Rafael Jung, fundador da Galeria 5ª Galáxia.

Rafa transformou em tela uma obra de contenção de enchente (resquícios do baque de 2024) realizada pelo laboratório Weinmann.

A intervenção estende-se por um muro de 79 metros, na esquina das avenidas Farrapos e Polônia. Ali, agora é possível ver representações do Laçador e de um gaúcho tomando mate, entre outras representações.

Após as obras realizadas como medidas de contenção para enchentes, optamos por dar mais cor e leveza ao prédio, ao mesmo tempo em que celebramos a cidade e o 4º Distrito, região que escolhemos para manter nossa sede administrativa e uma das nossas áreas de processamento de exames. MARIANA SILVEIRA Gerente regional do Grupo Fleury

Foram mais de 45 latas de spray, e o trabalho levou 10 dias para ser concluído. Ficou tudo mais bonito.

Sobre o artista

Rafael Jung é um artista visual com mais de 24 anos de experiência na área, atuando na execução de grandes projetos de arte urbana e na produção de obras em tela.

É bacharel em Artes Visuais pela Universidade Feevale e cofundador da Galeria 5ª Galáxia. Seu ateliê está localizado em Novo Hamburgo, onde também fundou a 5ª Galáxia, reconhecida como a primeira empresa de grafite do RS.

Com projetos desenvolvidos para instituições como Feevale, Estação Petrobrás, Sicredi, Ambev e, mais recentemente, a Crawford Leadership Academy, nos Estados Unidos, Rafael Jung consolidou-se como um dos principais nomes do grafite na região.