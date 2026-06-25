Maria Carpi e Fabrício Carpinejar vão virar nome de biblioteca e sala de aula

Carpinejar e a mãe, Maria. Fabrício Carpinejar / Arquivo Pessoal

Os poetas Maria Carpi e Fabrício Carpinejar serão homenageados. Mãe e filho, os ex-patronos da Feira do Livro da Capital vão virar nome de biblioteca e de sala de aula, em Porto Alegre e em Canoas, no mesmo dia: 10 de julho.

É para poucos.

Maria vai batizar a biblioteca da Escola Municipal Paixão Côrtes, na Capital. A cerimônia será às 10h.

A justificativa é emocionante:

“Uma das maiores poetas vivas do RS, Maria Carpi é a mãe que desafiou diagnósticos médicos limitantes na infância de Fabrício. Ao transformar dificuldade em esperança e alfabetizar o próprio filho em casa, ela provou que a dedicação de uma mãe e educadora pode mudar destinos. O fato de aquele menino ter se tornado o escritor brilhante que é hoje serve como o maior símbolo do que desejamos para a nossa biblioteca: um lugar que acredita no potencial infinito de cada criança, sem rótulos ou barreiras.”

Já Carpinejar dará nome a uma sala de aula do Colégio Leonardo da Vinci Gama, em Canoas, durante a Semana Literária. Será às 8h do dia 10 de julho.