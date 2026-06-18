Marca gaúcha instala réplica gigante de térmica de chimarrão no Museo del Mate, em Buenos Aires

A réplica tem cerca de 4,5 metros de altura. Termolar / Divulgação

A Termolar, gaúcha de Porto Alegre, marcou presença no primeiro Mundial de la Yerba Mate, realizado no início do mês, em Buenos Aires, na Argentina. E não foi só fornecendo os equipamentos oficiais do evento: a empresa criou um kit exclusivo inspirado no encontro e instalou uma térmica gigante no local.

A réplica passa a integrar permanentemente o acervo da instituição.

Já o kit é composto pela garrafa térmica R-Evolution de um litro e pela cuia Tupi. Com tiragem única e limitada a 300 unidades, ele foi distribuído para jurados, autoridades, embaixadores, criadores de conteúdo e participantes das experiências promovidas durante o festival.

Os produtos receberam uma ilustração desenvolvida pelo artista Daniel Galantz, celebrando o universo da erva-mate e os elementos que tornam esse ritual uma das expressões culturais mais importantes da América do Sul.

A Termolar foi fundada por uruguaios e tem sede em Porto Alegre, então o mate sempre fez parte da nossa história. Participar de um projeto que busca valorizar a cadeia produtiva reforça nosso compromisso. ROBERTO WICKERT Gerente de marketing da Termolar

A arte criada para o kit reúne diferentes elementos que representam a jornada da erva, desde sua origem até o momento do consumo.

Na parte inferior da composição, aparecem ervas e flores que tradicionalmente complementam a experiência do mate, como menta, cedrón, hibisco, peperina, manzanilla e a flor da cabaça. Já na parte superior, a planta da erva-mate assume papel central, conectando a matéria-prima ao preparo da bebida.

A ilustração também incorpora elementos naturais que influenciam esse ciclo, como o sol, a lua e a água, reforçando a profunda relação entre o mate e a natureza.

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Instalação inédita

A réplica instalada no museu tem cerca de 4,5 metros de altura e está no salão principal.

A iniciativa integra o Projeto Gaúchos, estratégia da empresa voltada ao fortalecimento da presença da marca na cultura do mate por meio de ações de conteúdo, experiências, ativações culturais e participação nos principais eventos relacionados ao segmento.