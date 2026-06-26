Marca gaúcha cria azeite de oliva inspirado no "chimichurri", tesouro da gastronomia uruguaia 

O rótulo presta uma homenagem à bela e histórica Colônia do Sacramento. Charles Nogueira / Divulgação

Tem novidade chegando ao mercado: a Olivas de Gramado criou um novo azeite aromatizado, inspirado em uma antiga tradição uruguaia: o molho chimichurri, sempre presente nas famosas parrillas — e presente na cultura gastronômica do país desde o final do século 19.

Produzida a partir de azeite de oliva extravirgem, a infusão reúne ingredientes característicos da receita, como orégano, salsa, alho, cebola, páprica defumada, pimenta-calabresa e pimenta-do-reino.

A combinação foi desenvolvida para acompanhar carnes, legumes, pães e outras preparações.

A combinação foi desenvolvida para acompanhar carnes, legumes, pães e outras preparações, preservando a identidade dos sabores típicos de Colonia, no Uruguai.

— É perfeita para harmonizações com os chivitos, panchos e os famosos assados uruguaios, incluindo os anchos e as tiras, dando um toque herbal e muito sabor na finalização dos pratos — explica o azeitólogo e criador do azeite especial, André Bertolucci.

O novo produto será apresentado no Festim Nostra Oliva Colonia Uruguay, dias 27 e 28 de junho, que contará com a presença de uma comitiva de Colônia do Sacramento em Gramado.

Depois disso, o rótulo passará a integrar a Linha Mundi, coleção gourmet dedicada a homenagear a culinária de diferentes países.

A coleção usa ingredientes tradicionais de cada cultura, transformando referências gastronômicas internacionais em novas experiências para os apreciadores do azeite de oliva.