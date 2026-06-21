Gilberto Schwartsmann receberá Medalha Rachel de Queiroz da Academia Brasileira de Letras

Gilberto Schwartsmann é presidente da Ospa. Camila Hermes / Agencia RBS

O médico, escritor, dramaturgo e intelectual gaúcho Gilberto Schwartsmann — que preside nossa querida Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) — será homenageado pela Academia Brasileira de Letras (ABL).

Gilberto receberá a Medalha Rachel de Queiroz, uma das distinções mais importantes da da ABL, destinada a personalidades que se destacam pelas contribuições à cultura e à literatura brasileiras.

A entrega será no jantar de aniversário da entidade, no dia 23 de julho, no Rio de Janeiro.

— Estou muito feliz. É um sonho realizado — celebra o oncologista nascido em Passo Fundo.

Além da atuação reconhecida na medicina, na docência (ele é professor emérito da UFRGS) e na literatura (com peças teatrais, romances, poesias, livros de memórias e ensaios publicados), Gilberto é um homem que respira arte, em todas as suas formas.

É um mecenas: apoia artistas e instituições públicas muitas vezes no anonimato, atuando nos bastidores e contribuindo imensamente para a cultura produzida no Rio Grande do Sul.

Gilberto merece a homenagem da principal instituição literária do Brasil.