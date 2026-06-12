Gigante paulista do mercado de arte chega a Porto Alegre em sociedade com tradicional galeria gaúcha

Um dos maiores grupos de galerias de arte do país, o paulista Almeida & Dale, está estreando na Região Sul em sociedade com a tradicional Bolsa de Arte, de Porto Alegre.

Nesta sábado (13), a parceria ganha um marco com a abertura ao público da exposição Stromboli, que pode ser visitada gratuitamente (leia os detalhes no fim do texto).

São trabalhos de artistas como Cândido Portinari, Iberê Camargo, Tarsila do Amaral, Adriana Varejão, Mauro Fuke e Letícia Lopes. A curadoria é de Bernardo José de Souza. Ele já dirigiu a Fundação Iberê e foi curador da Bienal do Mercosul.

A nova fase assinala a expansão da Bolsa de Arte, que reformou e o espaço e aumentou a área expositiva. Agora, será possível manter exposições simultâneas. Há, ainda, sala para gravação vídeos, projeções e aulas.

Marga Pasqualli conduz a trajetória de sucesso da galeria há quatro décadas, quando não havia tantos museus de arte e a Bienal nem sequer era cogitada na Capital. Para ela, a sociedade coroa uma parceria antiga.

— Acho que foi na hora certa. Somos amigos, parceiros de longa data. Já fizemos exposições com outras galerias (do grupo), já fizemos trocas, vendas — pontua ela, que antecipa o lançamento de um novo livro sobre a trajetória da Bolsa.

Segundo Antônio Almeida, o negócio também consolida a expansão nacional do grupo.

— Colocamos como meta desbravar o nosso próprio país. Quando você olha um país como o nosso, temos 27 Estados com um potencial absurdo, que não está sendo trabalhado corretamente — afirma.

Referência nacional

Por meio de parcerias com instituições de Estados como Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília, Recife e agora Rio Grande do Sul, Antônio e Carlos Dale Jr. vêm ampliando o mercado de arte brasileiro para além do Sudeste. A dupla é tema frequente em rodas de conversa de galeristas, artistas e colecionadores Brasil afora.

O sócio não poupa nos elogios ao RS e à nova sócia. Nas suas palavras, é uma "pessoa muito séria", que comanda uma "galeria consolidada", com "currículo importante" e "grandes projetos".

Agora, a promessa é de integrar a Bolsa de Arte ao "modelo Almeida & Dale". Isso significa, segundo ele, decisões tomadas por um grupo de curadores e aposta em pesquisa sobre a história e a produção local.

— Você não compra o que você não vê. Vamos escolher cada cidade importante do Interior e pesquisar os artistas locais, as instituições locais, os formadores de opinião e trazer para a conversa. Nossa ideia é ocupar o Estado — destaca Antônio.

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Arte na Bolsa

Marga diz estar otimista. Ela vê a parceria como uma oportunidade para os artistas que representa ganharem mais espaço em novas galerias do Brasil e do mundo:

— Agora, a gente pode diminuir um pouquinho as distâncias desse Brasil tão grande.

O movimento também é uma reconexão com a origem da Bolsa. Fundada em 1980, por Roberto Silveira, ela foi adquirida por Marga e seu marido, Egon Luiz Kroeff, em 1986. É uma das mais antigas galerias de arte de Porto Alegre. Em 2014, o casal tentou uma expansão para São Paulo, mas a atenção dividida dificultou a administração do negócio, explica a proprietária:

— É difícil cuidar de uma galeria, que é uma coisa muito pessoal, estando longe. Também tivemos uma enchente e ficamos um ano sem programação (em Porto Alegre), na sequência de dois anos de pandemia.

Ao longo desses 46 anos, artistas importantes foram representados pela Bolsa, como Maria Tomaselli, Regina Silveira, Nelson Leirner, Vera Chaves Barcellos, José Bechara e Carlos Pasquetti.

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Cliente polêmico

O grupo Almeida &Dale apareceu no noticiário recente pela venda de obras de arte para Daniel Vorcaro, o ex-dono do Banco Master, preso desde novembro do ano passado. Segundo dados declarados à Receita Federal, o banqueiro comprou R$ 165 milhões em obras ao longo de cinco anos por meio da Super Empreendimentos.

Antônio Almeida comenta o caso:

— Vorcaro nunca foi à galeria, e a gente nunca falou com ele. Ele tinha uma adviser (consultora) que comprava as obras. E ele comprou obras de mais de 10 galerias no Brasil e no Exterior. Nós vendemos e pagamos nossos impostos.

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