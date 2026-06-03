Fundação Iberê une arte e futebol em oficina de colagens e troca de figurinhas da Copa

Febre das figurinhas é uma forma de atrair público para o museu. Renan Mattos / Agencia RBS

O "futebol arte" está representado na Fundação Iberê, em Porto Alegre. Inspirada no Mundial, a instituição lança oficinas de colagens "futebolísticas" e abre espaço à troca de figurinhas do álbum da Copa. Tudo de graça.

A iniciativa tem a ver com a exposição Erró: de imagem a imagem, que está em cartaz no museu.

Marcadas para esta sexta (5), sábado (6) e domingo (7), as oficinas serão ministradas após visita mediada à mostra de Erró (artista islandês, um dos principais nomes da vanguarda europeia dos anos 1960) e terão a Copa do Mundo como tema.

Os participantes (leia abaixo como se inscrever - as vagas são limitadas) serão convidados a produzir um grande painel com desenhos, recortes de revistas e figurinhas sobre o futebol e a seleção brasileira.

Álbum da Copa

O álbum da Copa 2026. Renan Mattos / Agencia RBS

A Fundação vai aproveitar, também, a febre das figurinhas da Copa para surfar na onda das trocas e atrair o público para o museu.

Para tanto, nos três dias de oficinas haverá um espaço no local especialmente para a troca de cromos e a busca por figuras raras e, claro, para compartilhar momentos de diversão e integração entre crianças, pais e colecionadores.

O hábit atravessa gerações e ganha força a cada edição da competição, fortalecendo o convívio familiar e mantendo viva uma tradição ligada ao maior evento esportivo do planeta.

De imagem a imagem

A arte de Erró é associada à renovação da figuração pictural por meio da criação de seus quadros-colagens, de temática crítica e satírica, mas também ao movimento dos happenings e ao cinema experimental. Seu mundo pictórico é povoado por personagens de histórias em quadrinhos e déspotas autocráticos.

O talento para o desenho se desenvolveu cedo e logo foi reconhecido na escola e em seu entorno. Ainda adolescente, Erró decidiu tornar-se artista. Ele estudou em escolas de arte em Reykjavík, Oslo, Ravena e Florença.

A trajetória de seis décadas de Erró, fica em cartaz na Fundação Iberê até o dia 2 de agosto.

Com curadoria de Danielle Kvaran, pesquisadora francesa e uma das principais especialistas da obra do artista, a exposição Erró – de imagem a imagem - realizada em parceria com o Museu de Arte de Reykjavík, da Islândia - reúne cerca de 50 pinturas e colagens produzidas a partir de 1966, nas quais ele reconfigura o mundo a partir de fragmentos.

Serviço

O qu ê: Oficina Colagens Futebolísticas e troca de figuração da Copa do Mundo

Oficina Colagens Futebolísticas e troca de figuração da Copa do Mundo Quando: 5, 6 e 7 de junho - sexta, sábado e domingo

5, 6 e 7 de junho - sexta, sábado e domingo Horário: 15h às 17h

15h às 17h Onde: Fundação Iberê (Avenida Padre Cacique, 2000 – Bairro Cristal)

Fundação Iberê (Avenida Padre Cacique, 2000 – Bairro Cristal) Número de vagas para cada oficina: 20 vagas

20 vagas Faixa etária: livre

livre Quanto: de graça

de graça Para participar da troca de figurinhas, não é preciso se inscrever, basta chegar lá nos horários e datas acima indicados

Para se inscrever nas oficinas

Oficina "Colagens Futebolísticas" - 5 de junho – Clique aqui para preencher o formulário

Oficina "Colagens Futebolísticas" - 6 de junho – Clique aqui para preencher o formulário