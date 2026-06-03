"Foi uma surpresa": cartunista de Passo Fundo que trabalha em loja de roupas é premiado na Croácia

Eis o carum premiado. Maurício Peixoto - Ício / Divulgação

O cartunista Maurício Peixoto Zamprogna, o Ício, de Passo Fundo, acaba de conquistar um título na Croácia: a prata no 31º Salão de Humor Internacional Zagreb.

É um festival tradicional (de mais de três décadas), organizado pela associação croata de cartunistas e muito prestigiado por quem é do ramo.

O tema da edição 2026 foi inspirado em filmes e séries. A partir daí, Ício criou um desenho em cima de um clássico do terror: o longa Sexta-Feira 13, lançado originalmente em 1980.

No desenho, o protagonista do filme é retratado numa sexta-feira 13, depois no sábado 14, no domingo 15 e, finalmente, na segunda-feira 16, em situações hilárias.

Além da medalha de segundo lugar, o passo-fundense (que trabalha como vendedor numa loja de roupas masculinas em Passo Fundo, a JZ) receberá 500 euros.