"Foi um sonho": terminam as gravações do filme sobre Mario Quintana em Porto Alegre

Parte do elenco, na conclusão das filmagens, no Farol Santander, em Porto Alegre. No centro, o diretor Tomás Fleck. Liane Neves / Divulgação

Chegaram ao fim, nesta semana, em Porto Alegre, as gravações do filme Minha Sombra Luminosa. O longa conta a história de uma amizade improvável entre o poeta Mario Quintana (1906-1994), então com 80 anos, e uma jovem e inexperiente fotógrafa chamada Liane Neves.

A história aconteceu de verdade, em 1985. Quarenta anos depois, virou livro nas mãos do gaúcho Tomás Fleck, estendeu-se ao teatro e, em maio de 2026, ganhou as ruas da Capital.

Foram 22 dias de filmagens na cidade que o poeta escolheu como lar (ele nasceu em Alegrete, há 120 anos). Com Tomás na direção, Klara Castanho viveu Liane e Fernando Eiras incorporou Quintana.

As últimas cenas acabaram de ser gravadas às 4h da madrugada da última terça-feira (2) no Farol Santander, com as participações especialíssimas de Julia Lemmertz e Cadu Libonati. O sentimento, segundo o diretor, é de alegria e dever cumprido.

— Trabalho nesse projeto há 10 anos e acho que conseguimos fazer algo muito especial. Foi um sonho. E fomos lindamente recebidos em Porto Alegre — conta Tomás, porto-alegrense radicado em São Paulo.

As filmagens passaram por lugares como a Casa de Cultura, o Cais Mauá, a Superintendência de Portos e Hidrovias (que foi transformada em um dos hotéis onde Quintana viveu), a Rua Caldas Júnior, a Praça da Alfândega e o Clube do Comércio.

O filme atravessa seis meses da vida do poeta e mostrará um Quintana que pode surpreender.

— As pessoas imaginam Mario como aquele velhinho sentado na praça, quieto, vendo a vida passar. Nós vamos revelar uma outra faceta dele, e o quão enigmático ele era — diz Tomás.

Liane, que acompanhou tudo de perto e fotografou os bastidores, gostou do que viu.

— Nunca imaginei que eu pudesse virar um personagem ao lado do poeta. Ele me chamava de "Sombra Luminosa". Acredito que sou uma memória viva. Eu tinha 24 anos quando o conheci, e ficamos amigos. O filme mistura realidade e ficção de um jeito incrível. Só tenho a agradecer ao Tomás, que soube retratar essa antiga amizade. Me sinto emocionada e feliz — diz Liane.

Próximos passos

A partir de agora, começa o trabalho de montagem e de edição. A conclusão do filme está prevista para maio de 2027.

Depois disso, Minha Sombra Luminosa iniciará o percurso pelos principais festivais de cinema mundo afora.