Filme sobre a história do Gre-Nal terá primeira exibição no Festival de Cinema de Gramado

O documentário Grenal: o maior clássico das Américas, produzido pela Giros Filmes em parceria com a Panda Filmes e a Sportv, terá sua primeira exibição no Festival de Cinema de Gramado, em agosto deste ano.
Na avant-première, profissionais do futebol que participaram das gravações vão passar pelos tapetes vermelho e azul, respeitando as cores desta rivalidade.
Jogadores e treinadores marcantes nesta história centenária serão os nossos diretores e atores nesta 'peleia'. No festival, vamos celebrar e atiçar ainda mais esta disputa
MAURICIO MAGALHÃES
Produtor executivo do documentário
O filme retrata a centenária história de antagonismo entre Grêmio e Internacional (que começou em 1909) e o que alimenta esta rivalidade, uma das maiores do futebol no mundo.
Com direção de Belisário Franca e Tatiana Sager e roteiro de Leo Garcia, as gravações ocorreram em 2023 e 2024, trazendo depoimentos de profissionais que fizeram parte desta rivalidade.
Participam os treinadores Luiz Felipe Scolari e Abel Braga, os ex-atletas Atilio Ancheta, D'Alessandro, Joãozinho, Fabiano, Paulo Nunes e Valdomiro, o ex-árbitro Carlos Simon, o escritor Juremir Machado e os jornalistas Duda Garbi, Pedro Ernesto, Lauro Quadros, Luciano Potter, Marcelo Ferla e Paulo Vinícius Coelho.