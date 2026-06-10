Filme sobre a história do Gre-Nal terá primeira exibição no Festival de Cinema de Gramado

O documentário Grenal: o maior clássico das Américas, produzido pela Giros Filmes em parceria com a Panda Filmes e a Sportv, terá sua primeira exibição no Festival de Cinema de Gramado, em agosto deste ano.

Na avant-première, profissionais do futebol que participaram das gravações vão passar pelos tapetes vermelho e azul, respeitando as cores desta rivalidade.

Jogadores e treinadores marcantes nesta história centenária serão os nossos diretores e atores nesta 'peleia'. No festival, vamos celebrar e atiçar ainda mais esta disputa MAURICIO MAGALHÃES Produtor executivo do documentário

O filme retrata a centenária história de antagonismo entre Grêmio e Internacional (que começou em 1909) e o que alimenta esta rivalidade, uma das maiores do futebol no mundo.

Com direção de Belisário Franca e Tatiana Sager e roteiro de Leo Garcia, as gravações ocorreram em 2023 e 2024, trazendo depoimentos de profissionais que fizeram parte desta rivalidade.