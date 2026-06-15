Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Arte acessível
Notícia

Festival de Teatro para Crianças terá edição totalmente gratuita no Multipalco Eva Sopher

Festecri contará com 10 apresentações, de 21 a 26 de junho, com sessões acessíveis e temáticas contemporâneas para crianças e adolescentes

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