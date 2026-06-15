Festival de Teatro para Crianças terá edição totalmente gratuita no Multipalco Eva Sopher

O premiado "A Menina dos Olhos D'Água" integra a programação. Walace Gonçalves / Divulgação

Pela primeira vez desde que foi criado, em 2019, o Festival de Teatro para Crianças (Festecri) será totalmente gratuito. Com patrocínio master da Shell, que também abraçou a temporada no Multipalco Eva Sopher, o evento ocupará os teatros Simões Lopes Neto e o Olga Reverbel, deste domingo (21) até o dia 26 de junho (leia os detalhes no fim do texto).

Serão dez apresentações de espetáculos gaúchos infantojuvenis, com sessões às 10h e às 15h e opções de audiodescrição e tradução para Libras.

É um prato cheio para quem quer apresentar o universo das artes à garotada. Vale para o público em geral e, em especial, para as escolas públicas.

A programação reúne montagens de diferentes linguagens artísticas, passando pelo teatro, a música, a dança e pelo circo. São peças sobre temas contemporâneos, abordando questões como meio ambiente, bullying, amizade, diversidade, coragem, autenticidade, pertencimento e superação. Há inclusive montagens premiadas, que já brilharam fora do país.

Espetáculos confirmados

Abertura

"A Menina dos Olhos d'Água" é do grupo Gompa. Wallace Gonçalves / Divulgação

A abertura está marcada para este domingo, dia 21 de junho, às 15h, com A Menina dos Olhos d'Água, premiada montagem do Coletivo Gompa (que foi, inclusive, apresentada na Alemanha).

Estrelado por Liane Venturella, com direção de Camila Bauer (eleita a melhor diretora do Brasil no Prêmio Shell), o espetáculo conta a história de uma menina que vive uma grande mudança depois de passar pela enchente no Rio Grande do Sul. É comovente.

Dia 23 de junho

"Um Leão na Sala de Aula", com Gustavo Muller e Evandro Soldatelli. 303 sala de fotografia / Divulgação

O festival segue ao longo da semana com apresentações no dia 23 de junho, terça-feira, às 10h e às 15h, de Um Leão na Sala de Aula.

O trabalho tem concepção, dramaturgia, direção e atuação de Gustavo Muller e Evandro Soldatelli. Em cena, eles abrem caixas revelando memórias, algumas vividas, outras inventadas.

Desse relicário surgem brincadeiras de infância, relações de amizade, confronto com medos, viagens pelo imaginário, situações de bullying e outras experiências. A peça celebra as belezas da infância.

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Dia 24 de junho

"MovimentAí - Saia da Sua Bolha". SM Produções / Divulgação

No dia 24 de junho, quarta-feira, às 15h, a atração será MovimentAí - Saia da Sua Bolha.

Trata-se de um espetáculo interativo, com direção de Silvia Maciell. A história acompanha Gabi, uma menina que precisa voltar à escola depois de sentir medo e insegurança.

A montagem fala de medo, protagonismo infantil, valorização dos professores e amizade.

Durante a apresentação, o público participa ativamente cantando, realizando movimentos e interagindo com os personagens.

Dia 25 de junho

No dia seguinte, 25 de junho, quinta-feira, o festival terá duas montagens se revezando entre os teatros do Multipalco Eva Sopher.

Às 10h e às 15h haverá sessões do musical O Maravilhoso Mágico de Oz. A peça é da Cia de Teatro Menino Tambor, com direção geral de Larissa Sanguiné e direção musical Álvaro RosaCosta. No palco, o grupo reinventa a clássica fábula a partir dos bastidores de um grupo de artistas que sonha em fazer um espetáculo musical.

Também às 15h, haverá uma única apresentação de outro musical: Os Saltimbancos - Em Busca da Liberdade, trabalho do Grupo Teatral Leva Eu que mescla diferentes linguagens cênicas. A ideia, aqui, é brincar com o real e o imaginário e refletir sobre a busca pela liberdade.

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Dia 26 de junho

"O Encantador de Fantasmas", da Cia do Riso. Nathalia Haubert / Divulgação

No encerramento, no dia 26 de junho, sexta-feira, haverá duas opções para aproveitar às 15h.

No Teatro Simões Lopes Neto, a Cia do Riso apresentará O Encantador de Fantasmas, peça dirigida por Cleia Haubert, que mostra como enfrentar medos de cabeça erguida, integrando teatro a técnicas circenses de alto impacto, como acrobacias de solo e aéreas, números de equilíbrio e performances dinâmicas de malabares.

No mesmo horário, no Teatro Oficina Olga Reverbel, a grande atriz gaúcha Deborah Finocchiaro, uma das mais premiadas do RS, vai encenar Baile das Letrinhas.

A montagem tem direção de Júlia Ludwig, que propõe uma brincadeira com o alfabeto de forma poética e lúdica, exaltando a imaginação e o prazer de aprender.

Deborah Finocciaro, uma das grandes atrizes do teatro gaúcho, fecha a programação. Fernanda Chemale / Divulgação

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A trajetória do Festecri

Criado em 2019 a partir do desejo de aproximar crianças e jovens da experiência artística, o Festecri nasceu com a missão de ampliar o acesso ao teatro e fortalecer a produção cultural voltada à infância.

Idealizado por Daniela Lopes e Letícia Vieira, o festival vem construindo uma trajetória marcada pela democratização do acesso, pela inclusão social e pela valorização das artes cênicas para as novas gerações, já tendo reunido mais de 25 mil crianças, professores e famílias em suas plateias.

Próximas atrações do calendário especial patrocinado pela Shell

O festival faz parte do calendário patrocinado pela Shell no Multipalco Eva Sopher. Além das atrações para crianças, a programação oferece espetáculos para o público adulto, oficinas formativas de artes cênicas, shows musicais e diversas outras atividades que serão realizadas até dezembro nos diferentes espaços do complexo cultural.

A agenda das próximas ações está disponível no site www.theatrosaopedro.rs.gov.br.

A 5ª edição do Festecri faz parte do Plano Bianual Theatro São Pedro, que é apresentado pelo Ministério da Cultura, a Associação Amigos do Theatro São Pedro e a Shell, com patrocínio master da empresa, apoio cultural da rede Master Hotéis e realização da Fundação Theatro São Pedro e do Ministério da Cultura.

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Serviço

O quê: 5ª edição do Festecri - Festival de Teatro para Crianças

Quando: de 21 a 26 de junho

Onde: Teatro Simões Lopes Neto e Teatro Oficina Olga Reverbel, no Multipalco Eva Sopher (Rua Riachuelo, 1089 - Centro Histórico)

Ingressos: gratuitos

Para o público em geral: distribuição a partir de uma hora antes das apresentações, na bilheteria do Multipalco Eva Sopher

Para escolas públicas, ONGs, instituições sociais, projetos sociais e casas de acolhimento: com agendamento prévio pelo e-mail festecriproducao@gmail.com ou pelo telefone (51) 99621-3112

Acessibilidade: Haverá audiodescrição e tradução para Libras em todas as sessões das 15h - exceto no espetáculo O Encantador de Fantasmas, que contará com os recursos de acessibilidade na sessão das 10h. Para pessoas neurodivergentes, a Fundação Theatro São Pedro disponibiliza kits de acolhimento sensorial.

Mais informações: @festecri e no site www.festecri.com.br

Programação completa, em detalhes

Dia 21 de junho, domingo, às 15h - A Menina dos Olhos D’Água

O espetáculo é uma produção do Coletivo Gompa, com direção de Camila Bauer e atuação e manipulação por Liane Venturella. A montagem, contemplada com os prêmios IKF (International Coproduction Fund) e Iberescena, fala sobre a situação dos refugiados climáticos e a superação de uma criança diante de catástrofes ambientais, abordando temas como pertencimento, exílio, deslocamento, perda e superação.

Na peça, essa menina perde sua casa e seu animal de estimação em uma enchente no sul do Brasil. No albergue, ela faz novos amigos e nos mostra pelo seu olhar doce e divertido como superou esta tragédia. O espetáculo mistura teatro de formas animadas com teatro documentário multimídia para crianças, mostrando um trânsito entre imagens reais em cena, bonecos e vídeos.

Dia 23 de junho, terça-feira, às 10h e às 15h - Um Leão na Sala de Aula

A montagem é a primeira da Companhia de Teatro Gatelupa, de Gustavo Muller e Evandro Soldatelli, que assinam a concepção, dramaturgia, direção e atuação do espetáculo. Em cena, eles abrem caixas revelando memórias, algumas vividas, outras inventadas.

Entre elas estão a de um leão em fuga, um inseto herói que usa óculos, a triste trajetória de um carrinho de bombeiros e um avental bordado, além de um monstro que mora num buraco na parede. Desse relicário surgem brincadeiras de infância, relações de amizade, confronto com medos, viagens pelo imaginário, situações de bullying e outras experiências. A peça celebra as belezas da infância, convidando o público a seguir brincando com os novos olhares sobre o presente e criando memórias de futuro.

Dia 24 de junho, quarta-feira, às 15h - MovimentAí - Saia da Sua Bolha

O espetáculo, com direção de Silvia Maciell e atuação de Sil Maciel, une dança, teatro e música autoral para tratar, de forma lúdica, sensível e interativa, do desenvolvimento emocional da infância. A história acompanha Gabi, uma menina que precisa voltar à escola depois de sentir medo e insegurança.

Dentro dela convivem duas forças simbólicas: o Lobo do Medo, malandro e provocador, que sussurra dúvidas; e o Lobo da Esperança, que representa coragem e confiança. Entre eles, a Prof Sil aparece como a educadora que traz música e dança, representando o acolhimento escolar como espaço transformador. A montagem também trabalha temas como protagonismo infantil, valorização dos professores e da amizade. Durante a apresentação, o público participa ativamente cantando, realizando movimentos e interagindo com os personagens.

Dia 25 de junho, quinta-feira, às 10h e às 15h - O Maravilhoso Mágico de Oz

A Cia de Teatro Menino Tambor reinventa o clássico O Mágico de Oz, de L. Frank Baum, a partir dos bastidores de um grupo de artistas que sonha em fazer um espetáculo musical. Com poucos recursos e muitos desejos, eles se lançam no desconhecido da criação, transformando dificuldades reais em matéria poética e sonora. O palco revela seus próprios segredos: goteiras que pingam no ritmo da música, buracos que viram caminhos e figurinos reutilizados que se transformam.

Os atores se multiplicam em funções — cantam, tocam, interpretam, constroem e narram — dando vida a Dorothy, o Espantalho, o Homem de Lata, o Leão, o Mágico e a Bruxa do Oeste. Com direção geral de Larissa Sanguiné e direção musical Álvaro RosaCosta, a montagem apresenta um percurso simbólico sobre a persistência, a coletividade e a potência da imaginação.

Dia 25 de junho, quinta-feira, às 15h - Os Saltimbancos - Em Busca da Liberdade

O espetáculo de teatro musical é assinado pelo Grupo Teatral Leva Eu e mescla diferentes linguagens cênicas, com o objetivo de entregar ao público uma experiência estética que brinca com o real e o imaginário. Um jumento, uma galinha, um cachorro e uma gata são os protagonistas dessa história, cada um representando uma classe social (trabalhadores do campo, operários, militares e artistas, respectivamente) e todos lutando pela mesma coisa: a sua liberdade.

Os antigos donos dos animais, chamados de barões, são os coadjuvantes, representados por bonecos manipulados pelos atores. A montagem é inspirada no conto Os músicos de Bremen, dos irmãos Grimm, que foi traduzido e adaptado no Brasil por Chico Buarque. A versão gaúcha conta com direção de Igor Ramos, direção musical de Marcão Acosta e coreografias de Juliana Johann.

Dia 26 de junho, sexta-feira, às 15h - O Encantador de Fantasmas

A Cia do Riso apresenta uma montagem inovadora, voltada ao público infantojuvenil, que une a dramaticidade do teatro à magia e ao dinamismo das artes circenses. Definida como uma comédia de terror, a peça dirigida por Cleia Haubert equilibra momentos de suspense e gargalhadas ao acompanhar a jornada de Norminha, uma garota que vive a coragem de seguir os seus próprios sonhos.

Ao longo do caminho, ela se depara com o desconhecido e encontra um grupo excêntrico de amigos — vivos e fantasmagóricos. A narrativa central discute como enfrentar os medos de cabeça erguida, mostrando que a coragem nasce justamente quando se decide seguir em frente. Entre os diferenciais do espetáculo está a integração com técnicas circenses de alto impacto, como acrobacias de solo e aéreas, números de equilíbrio e performances dinâmicas de malabares.

Dia 26 de junho, sexta-feira, às 15h - Baile das Letrinhas

A montagem, com direção de Júlia Ludwig e atuação de Deborah Finocchiaro, propõe uma brincadeira com o alfabeto de forma poética e lúdica. Elementos simples se transformam sob o olhar do público – as letras e as palavras bailam revelando seus formatos e sonoridades, se aproximando do universo das crianças através de cenas interativas, imagens, música ao vivo, manipulação de objetos e muito bom humor.