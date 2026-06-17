Fernandão, ídolo colorado, vai ganhar biografia nos 20 anos da conquista do Mundial do Inter 

Ricardo Duarte / Agencia RBS

Eterno ídolo colorado e dono de uma história inspiradora que ultrapassa os gramados, Fernando Lúcio da Costa (1978-2014), o Fernandão, vai ganhar uma biografia oficial.

Escrita pelo jornalista Tulio Milman a convite da família, a obra revisita a trajetória do jogador que liderou as maiores vitórias da história do Internacional.

O texto final foi entregue há duas semanas à editora Vitrola, e o lançamento está previsto para dezembro. Na ocasião, o Inter celebra 20 anos da conquista do Mundial de Clubes da FIFA sobre o Barcelona, em Yokohama, no Japão.

Colorado até debaixo d'água, filho e neto de conselheiros do clube, Tulio conta que escrever a obra significou mais do que uma tarefa profissional superlativa:

— Foi muito prazeroso. Eu me senti na Disneylândia ouvindo meus ídolos, indo a Goiás, onde Fernandão nasceu, reconstruindo toda essa trajetória incrível. É um livro para quem gosta de futebol e sobretudo para quem torce pelo Inter. No meu caso, são 58 anos de coloradismo, representados em cada página.

Foram meses de pesquisa, com mais de 30 entrevistas, entre familiares, amigos, ex-companheiros de campo, dirigentes e pessoas próximas do craque colorado.

A partir dos relatos e de imagens históricas garimpadas durante o trabalho, Tulio reconstruiu a caminhada de Fernandão desde a infância até a chegada ao Beira-Rio, onde virou símbolo de liderança, entrega e identificação com a torcida.

Morto em 2014, aos 36 anos, em um acidente aéreo, ele segue lembrado como uma das figuras mais importantes e queridas do esporte no Rio Grande do Sul, e não é à toa.

Faceta humana

Fernandão, o craque amado pela torcida. Valdir Friolin / Agencia RBS

Embora a maioria dos capítulos trate de futebol, inclusive com os bastidores do famoso gol mil em Gre-Nais, a biografia apresenta detalhes menos conhecidos das vivências do capitão.

Há uma seção, por exemplo, sobre a "fase vida louca" de Fernandão, dos tempos de adolescente e jovem adulto. Momentos complicados de sua trajetória profissional (quando ele se tornou dirigente e treinador) também entraram na narrativa, assim como aspectos mais intimistas da vida pessoal e projetos que o jogador tinha para a aposentadoria.

A participação da família, é claro, foi decisiva. Fernanda Bizotto e os filhos Enzo, Eloá e Thayná contribuíram com memórias que ajudaram o autor a compor o retrato íntimo de Fernandão.

O leitor abre o livro por causa do capitão do Mundial e termina a leitura entendendo ainda mais por que Fernandão se tornou um símbolo tão grande para o Internacional TULIO MILMAN Autor da biografia

À frente da editora Vitrola (que também lançou o livro de Tinga), Ramir Severiano lembra que a publicação tem, também, a missão de apresentar Fernandão às novas gerações, em suas múltiplas facetas, em especial, a humana.

O craque merece.

E os gremistas?

Foto do gol número mil em Grenais, em 2004. Fernandão marcou depois de entrar no segundo tempo. Ricardo Chaves / Agencia RBS

Impossível falar do Inter e de Fernandão e sem lembrar do Grêmio. Como gremista que sou (e admiradora do craque colorado, como qualquer tricolor que se preze), perguntei ao Tulio o que esperar.

A resposta veio imediata: