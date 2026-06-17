Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Craque inesquecível
Notícia

Fernandão, ídolo colorado, vai ganhar biografia nos 20 anos da conquista do Mundial do Inter 

Escrito pelo jornalista Tulio Milman, texto acaba de ser entregue; livro será lançando em dezembro, com depoimentos, bastidores e imagens históricas

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