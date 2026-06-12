Feira do Livro de Porto Alegre terá uma nova patrona

Feira ocorre entre 30 de outubro e 15 de novembro de 2026 na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. André Ávila / Agencia RBS

A Câmara Rio-Grandense do Livro, realizadora da Feira de Porto Alegre, se prepara para anunciar, no dia 4 de agosto, a nova patrona do evento.

É isso mesmo: embora o nome seja guardado em absoluto sigilo, Roseni Siqueira Kohlmann, primeira mulher a presidir a entidade, diz que a decisão já está tomada:

— Seremos três mulheres no anúncio: eu, a atual patrona, Martha Medeiros, e a nova escolhida. Vamos fazer história.

Animes e mangás

Além de uma nova patrona, a 72ª Feira do Livro de Porto Alegre, que este ano ocorre entre 30 de outubro e 15 de novembro, terá, pela primeira vez, uma programação especial voltada a animes e mangás (animações e quadrinhos japoneses).

Febre nas novas gerações, a proposta tem tudo a ver com a meta da Câmara de estimular a leitura entre o público infanto-juvenil — em especial, os adolescentes.

Em Paraty

Antes disso, entre os dias 22 e 26 de julho, a feira porto-alegrense desembarca na Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty (RJ).

Será uma estreia em grande estilo, com casa própria, programação e até churrasco. Martha Medeiros vai acompanhar tudo, além de outros escritores gaúchos, entre eles Claudia Tajes.

A Câmara Rio-Grandense do Livro também planeja fazer um importante anúncio por lá (estamos de olho).