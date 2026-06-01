Exposição relembra enchente com obras sobre memória e território em Porto Alegre

Registro da Casa de Cultura Mário Quintana integra a mostra "Caminho das Águas". Bruno Diniz / Reprodução

Dois anos após a enchente que atingiu o Estado em maio de 2024, o Instituto dos Arquitetos do Brasil está organizando uma exposição gratuita com reflexões sobre os efeitos do desastre climático na experiência urbana dos indivíduos. A abertura está marcada para o dia 9 de junho dentro da série de eventos Caminho das Águas.

São 10 obras produzidas pelo arquiteto paulista Bruno Diniz, que morou em Porto Alegre até maio de 2024. Integram fotografias, aquarelas e cartografias em que o artista explora diferentes pontos de vista dessa experiência.

— Apesar de ter o recorte da inundação (em maio de 2024), é sobre os eventos climáticos extremos, um assunto em tratado há muito tempo, mas em uma perspectiva quase teórica. Essa a primeira vez que isso se concretizou na minha vida — destaca.

Entre os trabalhos estão cartografias elaboradas a partir de entrevistas do coletivo Resgate+. Os mapas representam áreas do Vale do Taquari, bairros de Porto Alegre e Pelotas, mas com uma leitura pessoal desse território.

A entrada será gratuita. De segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, no Solar IAB (General Canabarro, 363).

Mostra traz reflexões sobre experiências individuais e coletivas da tragédia. Bruno Diniz / Reprodução

Além da mostra, a programação que relembra o aniversário da enchente no IAB inclui duas mesas de diálogo.

A primeira no dia 2 de junho intitulada Mulheres, Meio Ambiente e Cidades, com Alexânia Rossato, do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB); Jaqueline Paula da Rosa, coordenadora da Ocupação Desabrigados da Enchente; Simone Azambuja, diretora técnica da Agapan; a arquiteta e urbanista Paula Motta, cofundadora da Turba; Vanessa Marx, e mediação de Jessica Neves.

Já a segunda será no dia 9 de junho, com o debate Cidades, Riscos e Planejamento: lições após os 2 anos da enchente no Rio Grande do Sul com Iporã Possantti, engenheiro ambiental e doutorando em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pela UFRGS; a professora Eugênia Aumond Kuhn, do PROPUR/UFRGS; e Jurema Alves, coordenadora estadual da União Nacional por Moradia Popular no RS. A coordenação e mediação será de Ana Aguirre, mestranda do PROPUR/UFRGS.

Para assistir às conversas, é necessário fazer uma inscrição gratuita pelo Sympla.

Serviço

Exposição “ Depois que Passa ”, de Bruno Diniz

”, de Bruno Diniz Local : Solar IAB (General Canabarro, 363)

: Solar IAB (General Canabarro, 363) Abertura : 9 de junho, 19h

: 9 de junho, 19h Entrada gratuita

Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 17h