Exposição inédita revela curiosidades sobre a história do Theatro São Pedro

O acervo do mais tradicional palco do Rio Grande do Sul, o Theatro São Pedro, inaugurado em 1858 em Porto Alegre, está sendo recuperado, catalogado e digitalizado. É um pedaço importantíssimo da memória cultural do Estado.

A partir desta semana, uma série de documentos, fotografias, registros históricos e programas de espetáculos, entre outros itens, estarão disponíveis em um catálogo digital.

Esse tesouro poderá ser acessado de graça no site Acervos da Cultura da Sedac (clique para ver). Também poderá ser conferido em uma exposição inédita, na galeria do Multipalco Eva Sopher.

Entre os objetos em exibição, haverá algumas curiosidades, que você vê antes aqui, nas fotos acima — o boneco Max (leia abaixo a história dele), dois bustos de Dona Eva que andavam esquecidos (um de Xico Stockinger e outro de Vasco Prado), o famoso livro de visitas do teatro e algumas mensagens deixadas por artistas, incluindo Fernanda Montenegro e Ziraldo.

A abertura da mostra será nesta quarta-feira (3), às 18h30min. A exibição ficará aberta à visitação até 2 de agosto, com entrada franca, de segunda a domingo, das 10h às 20h. Vale conferir e prestigiar.

Para sempre

A iniciativa faz parte do projeto “Theatro São Pedro para sempre”, realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, por meio do edital de Memória e Patrimônio da Secretaria de Estado da Cultura, que tem como proponente a Associação Amigos do Theatro São Pedro.

A ideia é preservar e narrar a história deste que é um dos principais espaços culturais do país, com destaque para o acervo artístico dos anos de 2013 a 2025.

Preservar a memória é um compromisso com o futuro. O acervo do Theatro São Pedro expressa a força da cultura e reconhece todos que construíram este espaço. Ao cuidar desse patrimônio, garantimos que ele siga inspirando e permanecendo vivo como lugar de criação e reflexão. LUCIANO ALABARSE Presidente da Fundação Theatro São Pedro

A exposição

O percurso expositivo tem quatro núcleos:

O primeiro aborda a construção do Theatro São Pedro e os primeiros espetáculos O segundo apresenta a relação entre o teatro, os artistas e o público, reunindo programas de diferentes períodos, figurinos, livros de assinatura, fotografias, mobiliário e placas históricas O terceiro núcleo é dedicado à dona Eva Sopher (1923-2018), responsável pela reforma do Theatro São Pedro após o fechamento do espaço em 1973 e sua eterna guardiã Por fim, a mostra apresenta os processos de ampliação e renovação do complexo cultural, incluindo a construção do Multipalco Eva Sopher

Palestras e visitas de escolas

Além da exposição, o projeto prevê atividades educativas e ações de formação de público, como visitas mediadas, recebimento de escolas e duas palestras.

O primeiro bate-papo terá o tema "Theatro São Pedro: História e Patrimônio de Porto Alegre", e será realizado no dia 25 de junho, às 19h, com participação dos professores Elisabete Leal (UFPel) e Charles Monteiro (PUCRS), com mediação de Everton Quevedo (do projeto "Theatro São Pedro para sempre").

O segundo bate-papo terá o tema “O Theatro São Pedro e as artes plásticas” e será realizado no dia 14 de julho, às 19h, com participação de José Francisco Alves, especialista em Gestão do Patrimônio Cultural e um grande conhecedor de história da arte e dos monumentos do RS.

O boneco Max

Fala, Max! Theatro São Pedro para sempre / Divulgação

Max (uma das curiosidades da exposição) é uma figura que ocupa um lugar especial na trajetória do Theatro São Pedro. Foi ele quem, durante anos, acompanhou Dona Eva Sopher em seus deslocamentos do trabalho para casa.

Dona Eva não tinha hora para encerrar o expediente. A dedicação às obras e à programação frequentemente a levava a voltar tarde da noite, sozinha, pelas ruas de Porto Alegre. Temendo a violência urbana, encontrou uma solução tão simples quanto engenhosa: colocou Max no banco do carona.

À distância, a cena sugeria companhia. E qualquer pessoa que observasse aquela senhora aparentemente acompanhada provavelmente pensaria duas vezes antes de tentar algum delito. Max tornava-se, assim, seu segurança improvisado. E funcionava.

Mas Max nos fala de muito mais. Ele nos conta sobre a entrega absoluta de Dona Eva ao São Pedro, sobre o amor pela arte e o compromisso com a cultura. Fala também sobre a condição das mulheres, historicamente mais expostas à violência e obrigadas a criar estratégias de proteção para continuar ocupando os espaços públicos.

Com certa dose de irreverência, Max lembra ainda das invenções cotidianas a que todos nós, em algum momento, recorremos para seguir em frente, sobreviver e trabalhar por aquilo em que acreditamos

Serviço

O quê: Exposição: “Theatro São Pedro para sempre”

Exposição: “Theatro São Pedro para sempre” Abertura: 3 de junho de 2026, às 18h30min

3 de junho de 2026, às 18h30min Visitação: até 2 de agosto de 2026, de segunda a domingo, das 10h às 20h

até 2 de agosto de 2026, de segunda a domingo, das 10h às 20h Onde: Galeria Multipalco Eva Sopher (Rua Riachuelo, 1089 - Centro Histórico - Porto Alegre)

Galeria Multipalco Eva Sopher (Rua Riachuelo, 1089 - Centro Histórico - Porto Alegre) Quanto: entrada franca

Ficha técnica do projeto

Direção

Luciano Alabarse - Presidente da Fundação Theatro São Pedro

José Roberto Goldim - Presidente da Associação Amigos do Theatro São Pedro

Equipe de produção

Daniela Beling Pinheiro

Ana Cristina Froner

Alice Kuhn da Silva

Jussara Rodrigues

Equipe de acervo e curadoria

Éverton Reis Quevedo

Vivian Eiko Nunes Fujisawa

Fabiana Ferreira Santos

Angela Cristina Oliveira Costa

Equipe de comunicação

Júlia Camara Muri

Patricia Astudilla

Raphaela Donaduce Flores

Proponente