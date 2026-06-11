Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Conquista histórica
Notícia

Expochurrasco celebra confirmação no Guinness World Records

Jantar no  Jockey Club de Porto Alegre, na noite da última quarta-feira (10), reuniu dezenas de parceiros e apoiadores 

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS