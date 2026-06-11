Expochurrasco celebra confirmação no Guinness World Records

Um jantar para parceiros e apoiadores marcou a celebração, na noite da última quarta-feira (10), no Jockey Club de Porto Alegre, de uma conquista e tanto: a entrada do Festival Internacional de Churrasco (Expochurrasco) no Guinness World Records.

O evento recebeu o título de churrasco com a maior variedade de proteínas na brasa do mundo (43 tipos). O feito ocorreu na edição 2026 da festa, realizada em abril, no próprio Jockey. Ao todo, foram 14 toneladas de carne, distribuídas em 60 estações gastronômicas.

Nesta semana, o grupo liderado por Eduardo de Assis, idealizador do festival, voltou a se reunir, mas com uma meta bem menos complicada.

— Foi desafiador. Passamos três meses nos preparando para atingir o resultado. Agora, é hora de comemorar — disse Eduardo, cujo evento se supera ano após ano.

Em 2024, a Expochurrasco contou, pela primeira vez na história do Rio Grande do Sul, com uma etapa do campeonato mundial de churrasqueiros ancestrais. No ano passado, recebeu o Selo Verde Carbon Free Código Verde, entregue após um trabalho de reduzir o impacto negativo ecológico. Em 2026, chegou o Guinness.