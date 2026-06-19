Empresa de Sapiranga "ilumina" a Jaguar Parade Miami, com arte a céu aberto e causa ecológica

Tem marca gaúcha na Jaguar Parade Miami 2026, uma das maiores iniciativas de arte urbana e conservação do mundo. A Stella, empresa de iluminação sediada em Sapiranga, no Vale do Sinos, está patrocinando o evento em apoio ao Onçafari, organização brasileira que é referência internacional na preservação da onça-pintada, maior felino das Américas.

A exposição a céu aberto vem chamando a atenção durante os jogos da Copa do Mundo, que tem os Estados Unidos como um dos países sede. São 11 esculturas de onças criadas por artistas do Brasil, em pontos estratégicos de Miami. As obras impressionam pelas cores, pela estética e pela causa, que atraiu a empresa gaúcha.

Apoiar a Jaguar Parade significa usar a força da nossa marca para ampliar uma mensagem que merece chegar cada vez mais longe. É uma oportunidade de conectar criatividade, arte e propósito em benefício de uma causa fundamental para o futuro da biodiversidade. GUSTAVO SALDANHA Gerente de Branding da Stella

A Onçafari atua há mais de 15 anos em biomas como Pantanal, Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Tem 23 bases de conservação em nove Estados, onde desenvolve pesquisas científicas, monitoramento de fauna, educação ambiental e preservação de habitats, entre outras atividades.

Ao final da mostra, 100% do lucro líquido arrecadado com a venda das esculturas (haverá um leilão beneficente) será destinado aos projetos e a futuras iniciativas da organização brasileira.

Sobre a Stella

Sediada em Sapiranga, a Stella desenvolve soluções de iluminação autorais que unem design, tecnologia e experiência com a luz.

Com mais de mil produtos em portfólio, centenas de patentes registradas e presença crescente em mercados internacionais, a marca é reconhecida nas principais premiações de iluminação e design do mundo, como o Red Dot, o IF Design Award e o LIT - Lighting Design Awards.