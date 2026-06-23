Em parceria com a ONU, Uruguai terá projeto-piloto de turismo regenerativo

Farol de Santo Inácio, um dos destinos turísticos em alta no Uruguai. Juliana Bublitz / Agencia RBS

Um dos destinos internacionais mais visitados pelos gaúchos, o Uruguai, acaba de fechar parceria com a ONU Turismo, agência da Organização das Nações Unidas especializada no setor. O país foi escolhido para liderar um projeto-piloto de formação em turismo regenerativo voltado aos países do Mercosul.

Essa modalidade tem como premissa tornar os lugares melhores do que estavam antes, restaurando ecossistemas, fortalecendo as economias locais e revitalizando a cultura das comunidades visitadas. Diferentemente do turismo sustentável, que busca reduzir impactos negativos da atividade, o regenerativo propõe uma atuação mais ampla: gerar impactos positivos e duradouros para os territórios, envolvendo governos, universidades, empresas e organizações.

Para o diretor nacional de Turismo do Uruguai, Cristian Pos, a iniciativa representa uma oportunidade estratégica para o país.

Estamos falando de um turismo que valoriza a identidade cultural, ambiental e social dos territórios e que, ao mesmo tempo, contribui para fortalecê-los. Não se trata apenas de preservar, mas de melhorar os lugares onde vivemos por meio da atividade turística. CRISTIAN POS Diretor nacional de Turismo do Uruguai

Turismo regenerativo na prática

O modelo responde a uma demanda crescente de viajantes que buscam experiências mais autênticas, responsáveis e conectadas aos valores locais. É o "pulo do gato", uma mudança de paradigma que já começa a influenciar o comportamento do mercado internacional.

— É um processo gradual, mas que já está redefinindo tendências de consumo no turismo global. Para o Uruguai, participar dessa construção desde a fase piloto significa não apenas acompanhar essa transformação, mas também ajudar a liderá-la — destaca o diretor.

O objetivo inicial do projeto da ONU Turismo é criar uma base de conhecimento capaz de disseminar o conceito em todo o território uruguaio. Assim, a primeira fase será dedicada à formação e sensibilização de atores estratégicos do ecossistema turístico, incluindo representantes do setor público, da academia e de associações empresariais. Essa etapa contará com atividades virtuais de alcance regional envolvendo países do Mercosul.

Depois, o projeto avançará para uma fase territorial, com a realização de seis oficinas presenciais em diferentes regiões do Uruguai.

Após essa etapa, será realizada uma avaliação dos resultados para identificar os territórios com maior potencial de desenvolvimento e engajamento, para então aprofundar a implementação do modelo.

Experiência poderá beneficiar o Brasil

Embora o Uruguai seja o laboratório inicial, o projeto nasce com vocação regional. A iniciativa foi desenvolvida em conjunto com o escritório da ONU Turismo para as Américas, sediado no Rio de Janeiro, e está inserida nos trabalhos da Reunião Especializada em Turismo do Mercosul.

Por isso, parte da formação ocorrerá em âmbito regional, permitindo a participação de representantes de diferentes países. Os materiais, as metodologias e os aprendizados produzidos ao longo do projeto ficarão disponíveis para futuras aplicações em outros destinos sul-americanos.