Dicionário sobre Mario Vargas Llosa será lançado em Porto Alegre com recital, palestra e show

Organizado pelo escritor e poeta gaúcho Luiz Coronel, o Dicionário Mario Vargas Llosa – A imaginação refletindo a realidade, novo volume da Coleção Dicionários, será lançado nesta terça-feira (16), às 19h, na Sala Álvaro Moreyra, em Porto Alegre.

É um baita trabalho e uma bela homenagem ao ganhador do Prêmio Nobel de Literatura morto em 2025.

Com entrada franca, o evento de lançamento contará com palestra do professor Sergius Gonzaga, um dos maiores entendidos de literatura no RS, além de show de Sérgio Rojas e recital com Coronel e a atriz Fera Carvalho Leite.

Haverá autógrafos e distribuição de livros.

Edição de luxo

A obra. Mecenas Editora / Divulgação

Publicada pela Mecenas Editora, com patrocínio do Grupo Zaffari e realização do Ministério da Cultura, a edição de luxo tem 328 páginas e integra um dos mais longevos e relevantes projetos editoriais do país.

Organizado em ordem alfabética, o volume apresenta mil verbetes extraídos da obra de Vargas Llosa (1936-2025), revelando termos, conceitos, temas e reflexões que marcaram sua produção literária.

Mais do que um dicionário convencional, a publicação presenteia o leitor com citações selecionadas diretamente da obra do escritor.

Na introdução, o editor e idealizador da coleção, Luiz Coronel, destaca a importância de Llosa na literatura mundial:

“Com Vargas Llosa, a ficção reflete e projeta a realidade latino-americana sem contemporizações. Foi um incansável escritor sem nunca abdicar de sua condição de cidadão peruano.”

O livro conta ainda com 25 ensaios inéditos assinados por escritores, críticos e pesquisadores de reconhecida trajetória.

Entre os colaboradores estão nomes como Sergio Ramírez, Alonso Cueto, Tabajara Ruas, Cláudia Laitano, Abrão Slavutsky, Jerônimo Teixeira, José Francisco Botelho, Regina Zilberman, Deonísio da Silva e Lea Masina.

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Abertura de Sergius Gonzaga

O texto de abertura é assinado pelo professor Sergius Gonzaga, especialista em literatura latino-americana e estudioso do chamado boom latino-americano.

Em sua análise, ele contextualiza a relevância histórica do movimento e ressalta a força estética da obra de Vargas Llosa, cujos romances, oferecem ao leitor “a impressão da vertiginosa totalidade da existência”.

As obras de Llosa “resistirão ao efeito demolidor do tempo, como provas irrefutáveis da grandeza da arte literária”, conclui o professor.

Serviço

O quê: lançamento do Dicionário Mario Vargas Llosa – A imaginação refletindo a realidade

lançamento do Dicionário Mario Vargas Llosa – A imaginação refletindo a realidade Quando: 16 de junho, terça, às 19h

16 de junho, terça, às 19h Onde: Sala Álvaro Moreyra, Centro Municipal de Cultura (Av. Erico Verissimo, 307, em Porto Alegre)

Sala Álvaro Moreyra, Centro Municipal de Cultura (Av. Erico Verissimo, 307, em Porto Alegre) Quanto: entrada gratuita, sujeita à capacidade do local

entrada gratuita, sujeita à capacidade do local Mais: no lançamento, haverá palestra de Sergius Gonzaga, show de Sérgio Rojas, recital com Fera Carvalho Leite e Luiz Coronel e distribuição gratuita de exemplares

Sobre a coleção

Ao chegar à sua 21ª edição, a Coleção Dicionários atinge a marca de 90 mil exemplares distribuídos gratuitamente para instituições culturais, educacionais e de pesquisa em todo o país, consolidando-se como um importante projeto de democratização do acesso à literatura e valorização do patrimônio cultural.



















