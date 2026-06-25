Dica de inverno: festa na serra gaúcha terá mais de 50 tipos de queijo e shows ao vivo

Evento oferece degustação de queijos, vinhos, espumantes, sucos e pratos típicos servidos pelos 19 expositores. William Cabral / Off Photo / Divulgação

A primeira Festa do Leite de Carlos Barbosa, em 1976, saiu de uma reunião na paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus. O pároco Antônio Galioto queria uma celebração que desse visibilidade ao gado, à indústria e aos pequenos produtores que viviam da bacia leiteira da Serra.

Meio século depois, o leite cedeu espaço ao queijo, a festa cresceu e Carlos Barbosa volta a olhar para as raízes. O 34º FestiQueijo começa nesta sexta-feira (26) e segue até 26 de julho, sob o tema "Da Origem à Festa".

A escolha conversa com os 50 anos da primeira Festa do Leite. Foi na quarta edição da celebração, em 1987, que surgiu o Festival Estadual do Queijo, criado como uma atração paralela. O derivado ganhou força, virou protagonista e acabou batizando o evento que hoje está entre os maiores festivais gastronômicos da Serra.

A edição de 2026 já vendeu 19 mil ingressos antecipados para visitantes de mais de 350 cidades, marca superior à registrada no mesmo período do ano passado, segundo a organização.

Esculturas gigantes de queijo foram instaladas na Avenida Ivo Tramontina, a rótula adotada pela Santa Clara virou cenário temático e vaquinhas decorativas voltaram a ocupar pontos da cidade.

Dentro do Centro Cultural Mãe de Deus, o formato tradicional segue preservado. O ingresso dá direito ao sistema all inclusive, com queijos, vinhos, espumantes, sucos e pratos típicos servidos pelos 19 expositores. A programação terá 65 apresentações musicais e mais de 50 tipos de queijo.

Entre as novidades do cardápio estão pernil suíno assado em cubos, pizza de bacon, cuca de goiaba com requeijão e bolinho de queijo com orégano. Também haverá degustações guiadas, criadas para aproximar o público dos sabores e processos que fizeram de Carlos Barbosa referência no setor.

Festa também na rua

A edição de 2025 recebeu cerca de 34 mil visitantes. William Cabral/Off Photo / Divulgação

A principal mudança desta edição está fora do salão. A Rua Coberta receberá a Piazza FestiQueijo, espaço gratuito de convivência com gastronomia, bebidas e shows. A proposta é levar parte do clima das festas comunitárias para o centro da cidade, sem exigir ingresso do público.

Outra novidade é o Mercato FestiQueijo, instalado nos pavilhões da Tramontina. O espaço reunirá expositores de produtos regionais, artesanato, moda, decoração, presentes, doces e itens ligados ao bem-estar.

Já no primeiro fim de semana, o Parque da Estação receberá a 14° Olimpíada Colonial, com provas como debulhar milho, corrida de carriola, transporte de leite, revezamento de salame e lançamento de queijo. A atividade é gratuita e ocorre no domingo (28), a partir das 9h, com desfile de carros alegóricos no encerramento. Em caso de mau tempo, será transferida para 12 de julho.

Programe-se

O quê: 34º FestiQueijo

34º FestiQueijo Quando: de 26 de junho a 26 de julho

de 26 de junho a 26 de julho Onde: Centro Cultural Mãe de Deus, antigo Salão Paroquial — Rua Prefeito José Chies, 193, em Carlos Barbosa

Centro Cultural Mãe de Deus, antigo Salão Paroquial — Rua Prefeito José Chies, 193, em Carlos Barbosa Ingressos: de R$ 150 a R$ 390 , conforme data, turno e setor. Crianças de três a oito anos pagam R$ 75 , e de nove a 12 anos , R$ 130

de a , conforme data, turno e setor. Crianças de pagam , e de , Vendas: pelo site oficial do FestiQueijo