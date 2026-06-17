Depois de conquistar o Brasil, balada 50+ nascida em Porto Alegre vai a Lisboa

Patricia Parenza e Diego de Godoy não brincam em serviço: a dupla à frente da Gudinaite, fenômeno da cena daçante 50+ no Brasil, está arrumando as malas para exportar a festa para Portugal.

Nascida em Porto Alegre, em 2023, a balada focada em clássicos da década de 1970 começou sua jornada conquistando fãs nas capitais brasileiras. Já passou por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Fortaleza e, em agosto, estará pela primeira vez em Recife. É sucesso em todos os lugares, sempre com casas lotadas.

O namoro com Lisboa vinha acontecendo desde o ano passado, até que deu certo.

Patricia e Diego vão estrear em terras portuguesas no dia 3 de outubro, a partir das 18h (sim, a festa começa e termina cedo!), no espaço Tráfico, na Doca de Santo Amaro, à beira do rio Tejo.

— Quem organizou tudo foi o produtor Eduardo Santos (da Cosmic Elephant), que é gaúcho, nosso amigo querido e mora lá há anos. Espero que seja a primeira festa de muitas. Atravessar o oceano rumo a Lisboa é o sonho de qualquer entertainer no Brasil, porque lá as pessoas falam a mesma língua, nos entendem muito bem e, além de tudo, ainda existe uma comunidade brasileira gigantesca — celebra Patricia.