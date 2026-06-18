De olho no turismo além das férias de julho, RS lança temporada de inverno estendida

A paisagem no famoso lago de São Francisco de Paula nesta época do ano é de "cair os butiás do bolso". Carolina Andriola / Divulgação

O icônico Lago São Bernardo, que nessa época fica coberto de folhas avermelhadas em São Francisco de Paula, será palco, no próximo domingo (21), do lançamento oficial da temporada de inverno do turismo gaúcho.

A aposta do setor é atrair turistas nacionais para além das férias de julho (período que historicamente concentra das visitas), ampliando o tempo de permanência no Rio Grande do Sul. As ações promocionais se estenderão até 22 de setembro.

Liderada pela Secretaria Estadual de Turismo, a campanha vai mostrar aos visitantes de fora que há muito o que fazer por aqui.

— O Rio Grande do Sul já é o destino preferido dos brasileiros quando o termômetro cai, mas queremos ir além. Já fizemos isso com a temporada de verão e agora estamos lançando este formato inédito para o inverno. O objetivo é estender esse fluxo qualificado por três meses inteiros. Queremos que o turista de fora venha e fique mais dias descobrindo as experiências que oferecemos — diz o secretário Raphael Ayub.

A escolha de São Chico não se dá por acaso. A cidade é considerada um chamariz na Serra, especialmene pela beleza da paisagem, digna de cartão postal.