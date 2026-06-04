Concurso definirá marca da Serra Gaúcha, com júri formado por grandes nomes

Um concurso vai definir a marca oficial da Serra. A iniciativa é liderada pela Somos.RS, junto do G30 Serra Gaúcha e da Atria Design e Inovação, e busca criar uma identidade unificada para um dos principais destinos turísticos do Brasil.
A ideia é conectar as microrregiões Uva e Vinho, Hortênsias e Campos de Cima da Serra em uma marca única, para juntar forças em busca de turistas no Brasil e no Exterior.
Entre os jurados convidados, estão nomes como o de Guilherme Paulus, fundador da CVC, de Any Brocker, à frente da Brocker Turismo (uma das principais agências da região), e de Leonid Streliaev, um dos mais premiados fotógrafos brasileiros (veja a lista completa no fim do texto).
Estamos reunindo profissionais que ajudaram a construir a identidade turística, cultural e econômica da Serra ao longo das últimas décadas. Isso fortalece a credibilidade do processo e o potencial da marca como um ativo estratégico para a região.
THOMAS FONTANA
Fundador da Somos.RS, do G30 Serra Gaúcha e do G30 Porto Alegre
O concurso está com inscrições abertas até o dia 28 de junho, no site www.marcaserragaucha.com.br.
Designers, publicitários, estudantes e criativos em geral podem participar da iniciativa, que prevê premiação total de R$ 60 mil.
O júri técnico selecionará até 10 semifinalistas. Depois disso, o processo inclui um workshop de co-criação e uma votação popular.
O resultado final será anunciado em 12 de novembro no Festuris Gramado - a maior feira do setor de turismo do RS. Na sequência, a marca definida estreará sua primeira campanha midiática.
Júri técnico do concurso que definirá a marca da Serra
- Any Brocker - Líder do Grupo Brocker Turismo;
- Caio Esteves - Referência em place branding;
- Camila Farina - Fundadora de iniciativas como a Design Week POA;
- Fillipe Luis - Criador do Publicitários Criativos;
- Guilherme Paulus - Fundador da CVC;
- Leonid Streliaev - Um dos mais consagrados fotógrafos brasileiros;
- Luiz Lara - Um dos maiores publicitários do Brasil, fundador da Lew’Lara e chairman nacional do grupo TBWA;
- Márcia Ferronato - Diretora executiva do Sindicato da Hotelaria e Gastronomia da região Uva e Vinho (SEGH);
- Matheus Paixão - Designer e co-fundador da Atria Design;
- Raphael Ayub - Secretário de Turismo do Governo RS;
- Rodrigo Sangali - Secretário de Nova Petrópolis;
- Thomas Fontana - Publicitário e fundador da Somos.RS, G30 Serra Gaúcha e G30 Porto Alegre.